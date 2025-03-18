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  4. Легионер из английского клуба покинул лагерь сборной Украины. У него травма
Лига наций
18 марта 2025, 12:31 | Обновлено 18 марта 2025, 12:33
1186
4

Легионер из английского клуба покинул лагерь сборной Украины. У него травма

Максим Таловеров не поможет команде в марте

18 марта 2025, 12:31 | Обновлено 18 марта 2025, 12:33
1186
4
Легионер из английского клуба покинул лагерь сборной Украины. У него травма
Getty Images/Global Images Ukraine

Центральный защитник английского «Плимута» Максим Таловеров покинул расположение национальной сборной Украины, сообщает Украинская ассоциация футбола.

В публикации отмечается, что врачи диагностировали у 24-летнего футболиста повреждение коленного сустава. Интересно, что это повреждение, как утверждает УАФ, игрок получил еще до приезда в лагерь сборной, то есть во время матчей за «Плимут».

Таким образом, Максим Таловеров не поможет национальной команде в двух мартовских матчах Лиги наций против Бельгии.

Проведение поединка Украина – Бельгия запланировано на 20 марта 2025 года в 21:45 по киевскому времени. Ответный матч в Бельгии состоится в это же время, но 23 марта.

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Максим Таловеров травма травма колена сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Украина - Бельгия
Дмитрий Вус Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 4
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turist86
Шкода, Макс якраз набрав гарну форму
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+1
MaximusOne
Батагова потрібно викликати, ну і Бражка можна поставити цз.
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0
Tom
нах
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0
VITALIY/ Love Рыбакину и Сабаленку
😢Жаль, но желаем Макси скорейшей поправки и вернуться сильнее! ✊
Благо, в сборной хватает качественных игроков-шахтёровцев, Трубин, Матвиенко,, Бондарь, Конопля, Зинченко, Назарина, Судаков. Почти в каждом звене, лидером является представитель Шахтёра! 🧡🖤 😊
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-2
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