Легионер из английского клуба покинул лагерь сборной Украины. У него травма
Максим Таловеров не поможет команде в марте
Центральный защитник английского «Плимута» Максим Таловеров покинул расположение национальной сборной Украины, сообщает Украинская ассоциация футбола.
В публикации отмечается, что врачи диагностировали у 24-летнего футболиста повреждение коленного сустава. Интересно, что это повреждение, как утверждает УАФ, игрок получил еще до приезда в лагерь сборной, то есть во время матчей за «Плимут».
Таким образом, Максим Таловеров не поможет национальной команде в двух мартовских матчах Лиги наций против Бельгии.
Проведение поединка Украина – Бельгия запланировано на 20 марта 2025 года в 21:45 по киевскому времени. Ответный матч в Бельгии состоится в это же время, но 23 марта.
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Благо, в сборной хватает качественных игроков-шахтёровцев, Трубин, Матвиенко,, Бондарь, Конопля, Зинченко, Назарина, Судаков. Почти в каждом звене, лидером является представитель Шахтёра! 🧡🖤 😊