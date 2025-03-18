Легионер из английского клуба покинул лагерь сборной Украины. У него травма

Центральный защитник английского «Плимута» Максим Таловеров покинул расположение национальной сборной Украины, сообщает Украинская ассоциация футбола.

В публикации отмечается, что врачи диагностировали у 24-летнего футболиста повреждение коленного сустава. Интересно, что это повреждение, как утверждает УАФ, игрок получил еще до приезда в лагерь сборной, то есть во время матчей за «Плимут».

Таким образом, Максим Таловеров не поможет национальной команде в двух мартовских матчах Лиги наций против Бельгии.

Проведение поединка Украина – Бельгия запланировано на 20 марта 2025 года в 21:45 по киевскому времени. Ответный матч в Бельгии состоится в это же время, но 23 марта.