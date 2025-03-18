«Красивый футбол». Щенсны назвал главную разницу между Барсою и Ювентусом

Вратарь каталонской «Барселоны» Войцех Щенсны назвал главное отличие между испанской командой и «Ювентусом», за которое поляк ранее выступал.

За словами голкипера, в каталонском клуб ему нравится философия, которую прививают игрокам.

«Красивый футбол, вот что меня воодушевляет в «Барсе».

«Ювентус» в первую очередь нацелен на достижение результатов, в то время как «Барса», показывает чистую заразительную радость от футбола.

Неудивительно, что миллионы болельщиков находятся под влиянием этого стиля», – ответил Щенсны.

Войцех в этом сезоне уже отыграл 16 матчей в составе каталонского клуба, к тому же, в восьми поединках поляк сохранил ворота сухими.