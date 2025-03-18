«Красивый футбол». Щенсны назвал главную разницу между Барсою и Ювентусом
Вратарь – поклонник философии каталонского клуба
Вратарь каталонской «Барселоны» Войцех Щенсны назвал главное отличие между испанской командой и «Ювентусом», за которое поляк ранее выступал.
За словами голкипера, в каталонском клуб ему нравится философия, которую прививают игрокам.
«Красивый футбол, вот что меня воодушевляет в «Барсе».
«Ювентус» в первую очередь нацелен на достижение результатов, в то время как «Барса», показывает чистую заразительную радость от футбола.
Неудивительно, что миллионы болельщиков находятся под влиянием этого стиля», – ответил Щенсны.
Войцех в этом сезоне уже отыграл 16 матчей в составе каталонского клуба, к тому же, в восьми поединках поляк сохранил ворота сухими.
🔵🔴 Wojciech Szczesny: “Beautiful football, this is what makes me excited about Barça”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 18, 2025
“Juventus focuses primarily on achieving results, while Barça, there's a pure contagious joy in football”.
“It's no surprise that millions of fans are influenced by this approach”. pic.twitter.com/3mkKj2s9QF
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