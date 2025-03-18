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  4. «Красивый футбол». Щенсны назвал главную разницу между Барсою и Ювентусом
Испания
18 марта 2025, 12:54 | Обновлено 18 марта 2025, 14:15
414
0

«Красивый футбол». Щенсны назвал главную разницу между Барсою и Ювентусом

Вратарь – поклонник философии каталонского клуба

18 марта 2025, 12:54 | Обновлено 18 марта 2025, 14:15
414
0
«Красивый футбол». Щенсны назвал главную разницу между Барсою и Ювентусом
Getty Images/Global Images Ukraine. Войцех Щенсны

Вратарь каталонской «Барселоны» Войцех Щенсны назвал главное отличие между испанской командой и «Ювентусом», за которое поляк ранее выступал.

За словами голкипера, в каталонском клуб ему нравится философия, которую прививают игрокам.

«Красивый футбол, вот что меня воодушевляет в «Барсе».

«Ювентус» в первую очередь нацелен на достижение результатов, в то время как «Барса», показывает чистую заразительную радость от футбола.

Неудивительно, что миллионы болельщиков находятся под влиянием этого стиля», – ответил Щенсны.

Войцех в этом сезоне уже отыграл 16 матчей в составе каталонского клуба, к тому же, в восьми поединках поляк сохранил ворота сухими.

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Войцех Щенсны Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Ювентус чемпионат Италии по футболу Серия A
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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