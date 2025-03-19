ВИДЕО. Игрок Манчестер Сити сделал предложение своей девушке
Абдукодиру Хусанову сказали «да!»
Защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов сделал предложение своей девушке во время роскошной вечеринки.
Пара уже готовится к свадьбе. Личная жизнь футболиста складывается отлично.
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Предполагается, что узбекский защитник пригласит весь состав «Сити» на свадьбу, которая состоится 27 мая.
«Он – синий… посмотрите на цвета свадьбы», – подметили болельщики «Ман Сити».
Congratulations to Abdukodir Khusanov who has just got married! 🥰 pic.twitter.com/rZHkapASnJ— City Report (@cityreport_) March 18, 2025
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