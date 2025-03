ВИДЕО. Игрок Манчестер Сити сделал предложение своей девушке

Защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов сделал предложение своей девушке во время роскошной вечеринки.

Пара уже готовится к свадьбе. Личная жизнь футболиста складывается отлично.

Предполагается, что узбекский защитник пригласит весь состав «Сити» на свадьбу, которая состоится 27 мая.

«Он – синий… посмотрите на цвета свадьбы», – подметили болельщики «Ман Сити».

Congratulations to Abdukodir Khusanov who has just got married! 🥰🩵 pic.twitter.com/rZHkapASnJ