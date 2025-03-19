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19 марта 2025, 00:05 |
353
0

ВИДЕО. Игрок Манчестер Сити сделал предложение своей девушке

Абдукодиру Хусанову сказали «да!»

19 марта 2025, 00:05 |
353
0
ВИДЕО. Игрок Манчестер Сити сделал предложение своей девушке
Getty Images/Global Images Ukraine. Абдукодир Хусанов

Защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов сделал предложение своей девушке во время роскошной вечеринки.

Пара уже готовится к свадьбе. Личная жизнь футболиста складывается отлично.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Предполагается, что узбекский защитник пригласит весь состав «Сити» на свадьбу, которая состоится 27 мая.

«Он – синий… посмотрите на цвета свадьбы», – подметили болельщики «Ман Сити».

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видео lifestyle Абдукодир Хусанов Манчестер Сити свадьба
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
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