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WTA
19 марта 2025, 04:42 | Обновлено 19 марта 2025, 05:08
45
0

Даяна Ястремская – Белинда Бенчич. Прогноз, анонс на матч WTA 1000 в Майами

Поединок 1/64 финала состоится 19 марта и начнется ориентировочно в 21:30 по Киеву

19 марта 2025, 04:42 | Обновлено 19 марта 2025, 05:08
45
0
Даяна Ястремская – Белинда Бенчич. Прогноз, анонс на матч WTA 1000 в Майами
Коллаж Sport.ua

19 марта свой матч в первом круге турнира в Майами проведут Даяна Ястремская (42) и Белинда Бенчич (45). Начало игры запланировано на 21:30 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Даяна Ястремская

Украинская спортсменка неплохо смотрится в текущем сезоне, она провела 19 матчей, в которых смогла одержать 12 побед. На счету Даяны один финал в Линце, где она откровенно не дожала «нейтралку» Александрову.

Прилично смотрелась Ястремская и на последних двух сильных турнирах Индиан-Уэллс и Дубае, где она неизменно доходила до третьего круга, уступив в обоих случаях именитой Иге Свентек.

Играть нужно против всех, но со жребием в Майами украинке явно не повезло. Соперница опытная, сильная и в хорошей форме. Хоть букмекеры и не сильно верят в украинку, со своим агрессивным стилем в хороший день она крайне опасна. Ястремской важно держать баланс и меньше ошибаться, тогда будут шансы на успех.

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Белинда Бенчич

Швейцарская теннисистка хорошо знакома болельщикам. В прошлом она была четвертой ракеткой мира, а также выиграла Олимпиаду в Токио. Прошлый сезон Бенчич практически пропустила, но в этом выглядит очень хорошо.

На счету спортсменки уже есть выигранный престижный турнир Абу-Даби. Хорошо смотрелась теннисистка и на последнем Индиан Уэллс, где смогла выбить из борьбы таких серьезных соперниц, как Гауфф и Анисимову, но против Мэдисон Киз Белинда откровенно провалилась – 1:6, 1:6.

В текущем сезоне Бенчич провела 22 матча, в которых одержала 17 побед. При благоприятной сетке теннисистка способна зайти далеко, во втором круге победителя этой пары ждет еще одна сильная украинка Элина Свитолина, так что перспективы не выглядят радужными. Несмотря на длительное время в туре и большой опыт, Бенчич 28 лет, записывать ее в ветераны точно рано.

Getty Images/Global Images Ukraine. Белинда Бенчич

Личные встречи

Спортсменки играли между собой четыре раза, пока счет 3:1 в пользу Бенчич. Большинство встреч прошли в упорной и интересной борьбе. Последний матч теннисисток состоялся еще в 2019-м году.

Прогноз

Букмекеры считают швейцарку явным фаворитом в данном противостоянии, все выглядит логично, учитывая, как сильно проводит сезон Бенчич. Украинке действительно будет невероятно сложно, однако, она способна оказать достойное сопротивление.

Поставлю на победу Ястремской с форой +5 геймов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.82.

Прогноз Sport.ua
Даяна Ястремская
19.03.2025 -
21:30
Белинда Бенчич
Фора Ястремской (+5) 1.82 Сделать ставку
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Даяна Ястремская Белинда Бенчич WTA Майами прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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