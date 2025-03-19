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Украина. Премьер лига
19 марта 2025, 04:15 | Обновлено 19 марта 2025, 04:38
29
0

ФОТО. В Киеве состоялась встреча руководителей трех комитетов УАФ

В заседании приняли участие Анастасия Клипаченко, Катерина Монзуль, Виктор Дердо

19 марта 2025, 04:15 | Обновлено 19 марта 2025, 04:38
29
0
ФОТО. В Киеве состоялась встреча руководителей трех комитетов УАФ
УАФ

Перед стартом второго круга чемпионата Украины среди женщин в Киеве в Доме футбола прошла встреча руководства трех комитетов УАФ с функционерами и тренерами команд высшей лиги.

В этой встрече приняли участие руководитель Комитета женского и девичьего футбола УАФ Анастасия Клипаченко, глава Комитета арбитров УАФ Катерина Монзуль и судейский наблюдатель УПЛ Виктор Дердо, секретарь Комитета УАФ по этике и честной игре Анастасия Биленко и менеджер по социальной ответственности Ирина Макаревич.

Целью встречи было налаживание коммуникации между всеми участниками. В ходе мероприятия собравшиеся рассмотрели новую редакцию Кодекса этики и честной игры и обсудили обновленные правила арбитража. По последнему вопросу с докладом выступила Екатерина Монзуль.

После этого Виктор Дердо презентовал новые дополненные правила и разобрал отдельные игровые моменты и ряд вопросов, которые возникают во время матчей. Внимание было сконцентрировано на том, что между клубами и арбитрами должно быть уважение к их совместной работе.

Завершилась встреча выступлением Ирины Макаревич, посвященной защите девочек-футболисток, в том числе до 18 лет, от психологического и физического насилия в спорте.

ФОТО. В Киеве состоялась встреча руководителей трех комитетов УАФ

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Украинская ассоциация футбола чемпионат Украины по футболу среди женщин Анастасия Клипаченко женский футбол Катерина Монзуль Комитет арбитров УАФ Виктор Дердо Комитет этики и честной игры УАФ фото
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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