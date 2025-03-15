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Украина. Премьер лига
15 марта 2025, 04:23 | Обновлено 15 марта 2025, 04:33
26
0

ФОТО. Монзуль поделилась опытом. В Киеве прошел семинар академии арбитров

Участники сдали тесты по теоретической и физической подготовке

15 марта 2025, 04:23 | Обновлено 15 марта 2025, 04:33
26
0
ФОТО. Монзуль поделилась опытом. В Киеве прошел семинар академии арбитров
УАФ

В столичном Доме футбола прошел семинар слушателей второго года обучения Академии футбольных арбитров УАФ, в котором приняли участие представители всех региональных ассоциаций.

Первая часть семинара была посвящена теоретической составляющей, которая предусматривает предоставление молодым рефери практических рекомендаций по деятельности футбольных арбитров и их работе во время матчей.

Председатель Комитета арбитров УАФ Катерина Монзуль привлекла первостепенное внимание слушателей к современным требованиям к местонахождению на футбольном поле во время проведения практического арбитража, что поможет судьям правильно оценивать игровые эпизоды и принимать правильные решения.

Руководитель Академии футбольных арбитров УАФ Юрий Мосейчук предоставил ключевые рекомендации и советы по единодушию и реализации собственных возможностей, касающихся трактовок единоборств, тактических фолов и вынесения дисциплинарных санкций при совершении различных фолов/нарушений Правил игры на поле.

Во второй части семинара, состоявшейся на базе НТК им. В. Банникова, участники сдавали тесты по теоретической и физической подготовке: арбитры – фитнес-тест ФИФА YO-YO, а ассистенты арбитра – фитнес-тест ФИФА ARIET. Именно эти тесты преследуют цель продемонстрировать личное состояние подготовки и готовность к проведению практического арбитража всеукраинских соревнований по футболу под контролем арбитров-квалификаторов НШФА.

ФОТО. Монзуль поделилась опытом. В Киеве прошел семинар академии арбитров

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фото судьи (арбитры) Катерина Монзуль Юрий Мосейчук Комитет арбитров УАФ тест йо-йо Украинская ассоциация футбола
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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