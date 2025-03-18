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  4. Цыганков может сменить клуб в Ла Лиге. Эта команда выигрывала Лигу Европы
Испания
18 марта 2025, 21:41 |
772
2

Цыганков может сменить клуб в Ла Лиге. Эта команда выигрывала Лигу Европы

Боссы «Вильярреала» восхищаются украинцем

18 марта 2025, 21:41 |
772
2
Цыганков может сменить клуб в Ла Лиге. Эта команда выигрывала Лигу Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Украинский вингер каталонской «Жироны» Виктор Цыганков может продолжить карьеру в «Вильярреале», сообщает издание Футбол 24.

По информации источника, в прошлом сезоне руководство «желтой субмарины» восхищалось 27-летним футболистом, но считало, что финансово не сможет позволить себе его трансфер.

Отмечается, что «Вильярреал» может обратить внимание на Цыганкова только в случае продажи Ереми Пино или Алехандро Баэны, которые являются главными активами команды.

Напомним, в 2021 году «Вильярреал» стал победителем Лиги Европы.

В этой кампании Виктор Цыганков провел 22 матча в рамках чемпионата Испании, отметившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Жирона» предложила Виктору Цыганкову подписать новый контракт.

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Виктор Цыганков Жирона Вильярреал трансферы трансферы Ла Лиги Алехандро Баэна Ереми Пино
Дмитрий Вус Источник: Футбол 24
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Комментарии 2
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New Jer
Якби в нього тоді не було травм цей гравець здатен вирішувати матчі один на один! Він дуже важлива фігура для Реброва! Якби він був би на піку своєму летіли б ті гранди і Куртуази Тібо від нього! Дуже недооцінений український футболіст
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Вано Камикадзе
шило на мило
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