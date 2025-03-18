Цыганков может сменить клуб в Ла Лиге. Эта команда выигрывала Лигу Европы

Украинский вингер каталонской «Жироны» Виктор Цыганков может продолжить карьеру в «Вильярреале», сообщает издание Футбол 24.

По информации источника, в прошлом сезоне руководство «желтой субмарины» восхищалось 27-летним футболистом, но считало, что финансово не сможет позволить себе его трансфер.

Отмечается, что «Вильярреал» может обратить внимание на Цыганкова только в случае продажи Ереми Пино или Алехандро Баэны, которые являются главными активами команды.

Напомним, в 2021 году «Вильярреал» стал победителем Лиги Европы.

В этой кампании Виктор Цыганков провел 22 матча в рамках чемпионата Испании, отметившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Жирона» предложила Виктору Цыганкову подписать новый контракт.