Цыганков может сменить клуб в Ла Лиге. Эта команда выигрывала Лигу Европы
Боссы «Вильярреала» восхищаются украинцем
Украинский вингер каталонской «Жироны» Виктор Цыганков может продолжить карьеру в «Вильярреале», сообщает издание Футбол 24.
По информации источника, в прошлом сезоне руководство «желтой субмарины» восхищалось 27-летним футболистом, но считало, что финансово не сможет позволить себе его трансфер.
Отмечается, что «Вильярреал» может обратить внимание на Цыганкова только в случае продажи Ереми Пино или Алехандро Баэны, которые являются главными активами команды.
Напомним, в 2021 году «Вильярреал» стал победителем Лиги Европы.
В этой кампании Виктор Цыганков провел 22 матча в рамках чемпионата Испании, отметившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что «Жирона» предложила Виктору Цыганкову подписать новый контракт.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виктор Цыганков мог оказаться в донецком «Шахтере», но выбрал «Динамо»
Нидерландский коуч возглавит «Колос»