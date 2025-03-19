20 марта свою встречу в рамках турнира в Майами проведут Ангелина Калинина (55) и Виктория Азаренко (32).

Старт встречи запланирован на 01:00 по киевскому времени.

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Ангелина Калинина

Украинская теннисистка обнадеживающе начала этот сезон, когда дошла до полуфинала турнира в Брисбене. С тех пор особых успехов не было, хотя играла Калинина неплохо.

На последнем Индиан-Уэллс Ангелина вылетела уже в первом круге, уступив итальянскому середняку Лючии Бронцетти – 4:6, 5:7, во второй партии украинка вела 5:3, после чего проиграла четыре гейма подряд.

Калинина часто позволяет соперницам переламывать ход встречи, когда все складывается в ее пользу. Над этим психологическим фактором стоит работать. Спортсменка в этом сезоне выиграла 7 матчей из 15. Предпосылок для прорыва в Майами нет, ведь теннисистка проиграла 5 из 6 последних встреч, хотя Ангелина способна показывать игру солидного уровня.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Виктория Азаренко

Белорусская «нейтралка» уже давно не наводит ужас на соперниц, она пытается выжать максимум из тенниса, хотя 35 лет считается уже откровенно ветеранским возрастом. Азаренко много достигла в этом виде спорта, взяла два шлема и была первой ракеткой мира.

Как показывает практика, теннисистка в этом сезоне играет до первой серьезной соперницы, в этом году на ее счету только 3 победы в 8 противостояниях. На последнем Индиан-Уэллс спортсменка сначала одолела юную американку Клерви Нкунуе – 6:4, 7:6. Во втором круге Азаренко оказала неплохое сопротивление сильной китаянке, девятой ракетке мира Чжэн Циньвень – 3:6, 4:6. Карьера Азаренко явно на закате, в этом году можно ждать серьезного падения в мировом рейтинге.

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктория Азаренко

Личные встречи

Как показывает статистика, в очных противостояниях счет 2:0 в пользу Азаренко. Последний матч состоялся месяц назад в Дубае, когда Калинина проиграла почти выигранный матч, так как вела 6:2, 4:1, но проиграла вторую партию 6:7, а в третьей с 3:0 отдала на 4:6.

Прогноз на матч

На бумаге украинка небольшой андердог, хотя обе теннисистки не могут похвастаться особой стабильностью. Такой матч может завершиться с любым исходом. Lумаю, кто-то выиграет уверенно. С надеждой, что это будет Калинина, которая возьмет реванш за недавнее обидное поражение.

Поставлю на тотал меньше 22.5 геймов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.63.