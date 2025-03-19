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WTA
19 марта 2025, 05:16 |
24
0

Ангелина Калинина – Виктория Азаренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала турнира WTA 1000 в Майами 20 марта в 01:00

19 марта 2025, 05:16 |
24
0
Ангелина Калинина – Виктория Азаренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

В ночь на 20 марта украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 55) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.

В 1-м раунде украинка сыграет против Виктории Азаренко (WTA 32). Поединок пройдет 4-м запуском на STADIUM после игры Макдональд – Кирьос. Ориентировочное время начала матча – 01:00 по Киеву.

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Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Азаренко.

Победительница противостояния в 1/32 финала встретится с 15-й сеяной Каролиной Муховой.

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Ангелина Калинина Виктория Азаренко смотреть онлайн WTA Майами
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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