Ангелина Калинина – Виктория Азаренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала турнира WTA 1000 в Майами 20 марта в 01:00
В ночь на 20 марта украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 55) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.
В 1-м раунде украинка сыграет против Виктории Азаренко (WTA 32). Поединок пройдет 4-м запуском на STADIUM после игры Макдональд – Кирьос. Ориентировочное время начала матча – 01:00 по Киеву.
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Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Азаренко.
Победительница противостояния в 1/32 финала встретится с 15-й сеяной Каролиной Муховой.
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