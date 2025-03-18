ФОТО. Жена звезды Интера разделась возле бассейна. Откровенные кадры
Жена Лаутаро Мартинеса впечатляет своей красотой
Агустина Гандольфо, избранница нападающего «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса, активно привлекает внимание в соцсетях.
Аргентинская модель и фитнес-тренер поделилась серией горячих фото с отдыха, на которых позирует в минималистичном купальнике в бассейне.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Её соблазнительные позы не оставили фанатов равнодушными, и они щедро одарили её комплиментами:
«Температура поднялась», «Красотка», «Моя королева», и так далее.
Лаутаро и Агустина поженились в 2023 году и воспитывают двоих детей: Нину и Тео.
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