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18 марта 2025, 23:31 |
940
0

ФОТО. Жена звезды Интера разделась возле бассейна. Откровенные кадры

Жена Лаутаро Мартинеса впечатляет своей красотой

18 марта 2025, 23:31 |
940
0
ФОТО. Жена звезды Интера разделась возле бассейна. Откровенные кадры
Instagram. Агустина Гандольфо

Агустина Гандольфо, избранница нападающего «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса, активно привлекает внимание в соцсетях.

Аргентинская модель и фитнес-тренер поделилась серией горячих фото с отдыха, на которых позирует в минималистичном купальнике в бассейне.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Её соблазнительные позы не оставили фанатов равнодушными, и они щедро одарили её комплиментами:

«Температура поднялась», «Красотка», «Моя королева», и так далее.

Лаутаро и Агустина поженились в 2023 году и воспитывают двоих детей: Нину и Тео.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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