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WTA
19 марта 2025, 02:57 |
39
0

Возможное дерби Киченок vs Костюк. Жеребьевка парного разряда в Майами

Три украинки выступит на тысячнике в паре: Людмила, Надежда и Марта

19 марта 2025, 02:57 |
39
0
Возможное дерби Киченок vs Костюк. Жеребьевка парного разряда в Майами
Людмила Киченок и София Кенин

18 марта состоялась жеребьевка парного разряда на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.

Украину в паре на тысячнике представят три украинские теннисистки: Людмила Киченок, Надежда Киченок и Марта Костюк.

Людмила вместе с американкой Софией Кенин получила восьмой номер посева. В 1-м раунде они сыграют против тандема Лейла Фернандес (Канада) / Николь Мелихар (США).

Надежда выступить в одном тандеме с Алдилой Сутджиади из Индонезии. На старте им будет противостоять третий сеяный итальянский дуэт Сара Эррани / Жасмин Паолини.

Марта и ее напарница Елена-Габриэла Русе (Румыния) получили wild card в основную сетку. В 1/16 финала украинка и румынка встретятся с парой Кристина Букша (Испания) / Мию Като (Япония).

Если Надежда Киченок и Марта Костюк выиграют свои стартовые парные матчи, то во 2-м круге проведут очное противостояние.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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Алдила Сутджиади Надежда Киченок Людмила Киченок София Кенин Марта Костюк Елена-Габриэла Русе WTA Майами
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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