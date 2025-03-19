Возможное дерби Киченок vs Костюк. Жеребьевка парного разряда в Майами

18 марта состоялась жеребьевка парного разряда на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.

Украину в паре на тысячнике представят три украинские теннисистки: Людмила Киченок, Надежда Киченок и Марта Костюк.

Людмила вместе с американкой Софией Кенин получила восьмой номер посева. В 1-м раунде они сыграют против тандема Лейла Фернандес (Канада) / Николь Мелихар (США).

Надежда выступить в одном тандеме с Алдилой Сутджиади из Индонезии. На старте им будет противостоять третий сеяный итальянский дуэт Сара Эррани / Жасмин Паолини.

Марта и ее напарница Елена-Габриэла Русе (Румыния) получили wild card в основную сетку. В 1/16 финала украинка и румынка встретятся с парой Кристина Букша (Испания) / Мию Като (Япония).

Если Надежда Киченок и Марта Костюк выиграют свои стартовые парные матчи, то во 2-м круге проведут очное противостояние.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА