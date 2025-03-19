Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Охранник Месси бросил вызов Логану Полу. Он заступился за Лео
Другие новости
19 марта 2025, 01:28 |
209
0

ВИДЕО. Охранник Месси бросил вызов Логану Полу. Он заступился за Лео

Лионеля Месси зовут на ринг

19 марта 2025, 01:28 |
209
0
ВИДЕО. Охранник Месси бросил вызов Логану Полу. Он заступился за Лео
Instagram. Яссин Чеуко и Лионель Месси

В феврале возник конфликт между блогером Логаном Полом и футболистом «Интер Майами» Лионелем Месси из-за схожести их брендов Prime и Mas+.

Компании подали друг на друга в суд, а Логан вызвал Месси на бой.

Охранник Месси – Яссин Чуеко, бывший военный США, который охраняет Лео по совету Дэвида Бекхэма.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Когда болельщик спросил Чуеко о вызове Логана, он ответил:
– «Кто это?».
– «Логан Пол – ютубер».
– «А, Лео не знает его. Но если Логан хочет подраться, пусть дерется со мной, а не с футболистом», – вызвал на бой Логана Яссин Чеуко.

По теме:
ФОТО. Сексуальная эксплуатация. У жены игрока сб. Украины проблемы
ФОТО. Вот как выглядит внук Игоря Суркиса. Яна Суркис показала первенца
ФОТО. Роскошь! Как отдыхает жена футболиста сборной Украины в Париже
видео lifestyle скандал Интер Майами Лионель Месси Яссин Чеуко Логан Пол
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Топовый клуб нацелился на подписание Мудрика. Тренер одобрил трансфер
Футбол | 18 марта 2025, 11:57 33
Топовый клуб нацелился на подписание Мудрика. Тренер одобрил трансфер
Топовый клуб нацелился на подписание Мудрика. Тренер одобрил трансфер

Леверкузенский «Байер» заинтересовался украинским вингером

Украинский Холанд покинет Байер. Известен новый клуб Степанова
Футбол | 18 марта 2025, 12:20 8
Украинский Холанд покинет Байер. Известен новый клуб Степанова
Украинский Холанд покинет Байер. Известен новый клуб Степанова

Артема хочет подписать Кайзерслаутерн

Юлия Стародубцева – Наоми Осака. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Майами
Теннис | 18.03.2025, 18:30
Юлия Стародубцева – Наоми Осака. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Майами
Юлия Стародубцева – Наоми Осака. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Майами
Замена в составе сборной Украины. Ребров довызвал игрока
Футбол | 18.03.2025, 16:23
Замена в составе сборной Украины. Ребров довызвал игрока
Замена в составе сборной Украины. Ребров довызвал игрока
МОУРИНЬО: «Это был удивительный футболист с ужасной подготовкой»
Футбол | 19.03.2025, 01:00
МОУРИНЬО: «Это был удивительный футболист с ужасной подготовкой»
МОУРИНЬО: «Это был удивительный футболист с ужасной подготовкой»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ломаченко впервые за долгое время появился на публике. Вернулся в Украину
Ломаченко впервые за долгое время появился на публике. Вернулся в Украину
17.03.2025, 00:58 7
Бокс
Милевский отреагировал на оскорбительные слова от жены Усика
Милевский отреагировал на оскорбительные слова от жены Усика
17.03.2025, 08:15 21
Бокс
Юлиан Бойко стал чемпионом Европы U-21 и получил путевку в Мировой тур
Юлиан Бойко стал чемпионом Европы U-21 и получил путевку в Мировой тур
17.03.2025, 13:23 13
Снукер
Стало известно, чем закончился конфликт Ваната и Пономаренко
Стало известно, чем закончился конфликт Ваната и Пономаренко
17.03.2025, 19:54 15
Футбол
Звезда обратился к чемпиону из Украины: «Выбрось пояс и иди на пенсию»
Звезда обратился к чемпиону из Украины: «Выбрось пояс и иди на пенсию»
18.03.2025, 09:09 1
Бокс
«Тебе лучше заткнуться». Президент Атлетико обратился к Куртуа
«Тебе лучше заткнуться». Президент Атлетико обратился к Куртуа
17.03.2025, 11:12 5
Футбол
Поворознюк рассказал, когда в Украине закончится война
Поворознюк рассказал, когда в Украине закончится война
17.03.2025, 21:40 22
Футбол
Динамо перехватило у Шахтера звезду сборной Украины, что феерит в Европе
Динамо перехватило у Шахтера звезду сборной Украины, что феерит в Европе
18.03.2025, 09:33 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем