ВИДЕО. Охранник Месси бросил вызов Логану Полу. Он заступился за Лео

В феврале возник конфликт между блогером Логаном Полом и футболистом «Интер Майами» Лионелем Месси из-за схожести их брендов Prime и Mas+.

Компании подали друг на друга в суд, а Логан вызвал Месси на бой.

Охранник Месси – Яссин Чуеко, бывший военный США, который охраняет Лео по совету Дэвида Бекхэма.

Когда болельщик спросил Чуеко о вызове Логана, он ответил:

– «Кто это?».

– «Логан Пол – ютубер».

– «А, Лео не знает его. Но если Логан хочет подраться, пусть дерется со мной, а не с футболистом», – вызвал на бой Логана Яссин Чеуко.

🚨A few weeks ago, Logan Paul challenged Leo Messi to a boxing match in exchange for dropping a lawsuit involving their hydration drinks🥊👀



Lionel Messi’s bodyguard says Messi doesn’t even know who Logan Paul is...😭☠️ He also called out Logan Paul and told him he should fight… pic.twitter.com/lEYhZWATpA