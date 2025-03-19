ВИДЕО. Охранник Месси бросил вызов Логану Полу. Он заступился за Лео
Лионеля Месси зовут на ринг
В феврале возник конфликт между блогером Логаном Полом и футболистом «Интер Майами» Лионелем Месси из-за схожести их брендов Prime и Mas+.
Компании подали друг на друга в суд, а Логан вызвал Месси на бой.
Охранник Месси – Яссин Чуеко, бывший военный США, который охраняет Лео по совету Дэвида Бекхэма.
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Когда болельщик спросил Чуеко о вызове Логана, он ответил:
– «Кто это?».
– «Логан Пол – ютубер».
– «А, Лео не знает его. Но если Логан хочет подраться, пусть дерется со мной, а не с футболистом», – вызвал на бой Логана Яссин Чеуко.
🚨A few weeks ago, Logan Paul challenged Leo Messi to a boxing match in exchange for dropping a lawsuit involving their hydration drinks🥊👀— Messi FC World (@MessiFCWorld) March 17, 2025
Lionel Messi’s bodyguard says Messi doesn’t even know who Logan Paul is...😭☠️ He also called out Logan Paul and told him he should fight… pic.twitter.com/lEYhZWATpA
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