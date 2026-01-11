Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ламин Ямаль принял странное решение перед самым матчем с Реалом
Испания
11 января 2026, 19:45 | Обновлено 11 января 2026, 20:53
2208
2

Ламин Ямаль принял странное решение перед самым матчем с Реалом

Футболист удалил все фотографии в Инстаграме и изменил статус

11 января 2026, 19:45 | Обновлено 11 января 2026, 20:53
2208
2 Comments
Ламин Ямаль принял странное решение перед самым матчем с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

11 января болельщиков ждет решающий поединок за Суперкубок Испании, в котором сойдутся принципиальные соперники — «Барселона» и «Реал» Мадрид.

Финал турнира состоится на арене King Abdullah Sports City в саудовской Джидде. Стартовый свисток запланирован на 21:00 по киевскому времени.

Накануне матча лидер «Барселоны» Ламин Ямаль принял неожиданное решение — футболист удалил все публикации в своем Инстаграме, оставив только посты, связанные с рекламой.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Также футболист добавил в свой профиль следующую фразу: «Samurai Jack».

В этом сезоне 18-летний Ямаль провел 22 матча, в которых забил девять голов и отдал 11 результативных передач.

По теме:
Барселона – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФОТО. А Роналду будет? Именитый экс-игрок Реала прибыл на Эль Класико
Известно, почему состав Реала был изменен перед финалом Суперкубка Испании
Барселона Реал Мадрид Суперкубок Испании по футболу Барселона - Реал Ламин Ямаль lifestyle
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(29)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

6 самых дорогих украинских футболистов, чей контракт истекает летом 2026-го
Футбол | 11 января 2026, 12:45 7
6 самых дорогих украинских футболистов, чей контракт истекает летом 2026-го
6 самых дорогих украинских футболистов, чей контракт истекает летом 2026-го

В списке только те, кого Transfermarkt оценивает в 1,5 миллиона евро и больше…

Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
Бокс | 11 января 2026, 03:42 1
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги

Спенсер Браун мечтает увидеть третий поединок между украинцем и Фьюри

Два клуба АПЛ устроили борьбу за именитого игрока сборной Украины
Футбол | 11.01.2026, 19:25
Два клуба АПЛ устроили борьбу за именитого игрока сборной Украины
Два клуба АПЛ устроили борьбу за именитого игрока сборной Украины
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
Бокс | 11.01.2026, 05:12
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Футбол | 11.01.2026, 07:54
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
TradyT
Чергова маячня від недожурналіста олійника
Ответить
+4
cooperchack
"Олейник удалил все посты и изменил статус"
Ответить
+2
Популярные новости
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
11.01.2026, 09:29 45
Теннис
Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
11.01.2026, 10:30 7
Футбол
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
10.01.2026, 20:24 10
Футбол
На этот раз хейта не будет. Усик снова обратился к украинцам
На этот раз хейта не будет. Усик снова обратился к украинцам
10.01.2026, 02:22 2
Бокс
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
11.01.2026, 06:23
Футбол
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
11.01.2026, 07:16 1
Футбол
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
11.01.2026, 05:55 1
Футбол
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
10.01.2026, 08:47 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем