Ламин Ямаль принял странное решение перед самым матчем с Реалом

11 января болельщиков ждет решающий поединок за Суперкубок Испании, в котором сойдутся принципиальные соперники — «Барселона» и «Реал» Мадрид.

Финал турнира состоится на арене King Abdullah Sports City в саудовской Джидде. Стартовый свисток запланирован на 21:00 по киевскому времени.

Накануне матча лидер «Барселоны» Ламин Ямаль принял неожиданное решение — футболист удалил все публикации в своем Инстаграме, оставив только посты, связанные с рекламой.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Также футболист добавил в свой профиль следующую фразу: «Samurai Jack».

В этом сезоне 18-летний Ямаль провел 22 матча, в которых забил девять голов и отдал 11 результативных передач.