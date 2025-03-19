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  4. Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Майами на 19 марта
WTA
19 марта 2025, 04:08 |
106
0

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Майами на 19 марта

В среду на американские корты выйдут Ангелина Калинина и Даяна Ястремская

19 марта 2025, 04:08 |
106
0
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Майами на 19 марта
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

19 марта на хардовом турнире WTA 1000 в Майами (США) продолжатся матчи 1-го раунда.

В среду на американских кортах выступят две представительницы Украины: Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Майами на среду, 19 марта

WTA 1000 Майами. Одиночный разряд, 1/64 финала

GRANDSTAND. 4-й запуск (не ранее 21:30)

Даяна Ястремская Белинда Бенчич

STADIUM. 4-й запуск (не ранее 01:00)

Ангелина Калинина – Виктория Азаренко

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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