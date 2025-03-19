Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Майами на 19 марта

19 марта на хардовом турнире WTA 1000 в Майами (США) продолжатся матчи 1-го раунда.

В среду на американских кортах выступят две представительницы Украины: Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Майами на среду, 19 марта

WTA 1000 Майами. Одиночный разряд, 1/64 финала

GRANDSTAND. 4-й запуск (не ранее 21:30)

Даяна Ястремская – Белинда Бенчич

STADIUM. 4-й запуск (не ранее 01:00)

Ангелина Калинина – Виктория Азаренко