Чемпионат мира19 марта 2025, 03:59 | Обновлено 19 марта 2025, 04:28
43
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ФОТО. Диего Арройо из Шахтера впервые тренируется в сборной Боливии
Команду Боливии ожидают матчи квалификации ЧМ против Перу и Уругвая
19 марта 2025, 03:59 | Обновлено 19 марта 2025, 04:28
43
0
Легионер Шахтера Диего Арройо впервые прибыл в национальную сборную Боливии, которая готовится к матчам квалификации чемпионата мира 2026.
Команда Боливии ждут поединки квалификации ЧМ-2026 против Перу (21 марта) и Уругвая (25 марта).
Защитник Шахтера теперь сможет проявить себя на международной арене.
Присоединившись к горнякам в начале февраля, Диего Арройо еще не дебютировал за Шахтер, хотя в 4 матчах находился в резерве.
ФОТО. Диего Арройо из Шахтера впервые тренируется в сборной Боливии
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