Легионер Шахтера Диего Арройо впервые прибыл в национальную сборную Боливии, которая готовится к матчам квалификации чемпионата мира 2026.

Команда Боливии ждут поединки квалификации ЧМ-2026 против Перу (21 марта) и Уругвая (25 марта).

Защитник Шахтера теперь сможет проявить себя на международной арене.

Присоединившись к горнякам в начале февраля, Диего Арройо еще не дебютировал за Шахтер, хотя в 4 матчах находился в резерве.

ФОТО. Диего Арройо из Шахтера впервые тренируется в сборной Боливии