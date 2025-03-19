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  4. ФОТО. Диего Арройо из Шахтера впервые тренируется в сборной Боливии
Чемпионат мира
19 марта 2025, 03:59 | Обновлено 19 марта 2025, 04:28
43
0

ФОТО. Диего Арройо из Шахтера впервые тренируется в сборной Боливии

Команду Боливии ожидают матчи квалификации ЧМ против Перу и Уругвая

19 марта 2025, 03:59 | Обновлено 19 марта 2025, 04:28
43
0
ФОТО. Диего Арройо из Шахтера впервые тренируется в сборной Боливии
La Verde. Диего Арройо

Легионер Шахтера Диего Арройо впервые прибыл в национальную сборную Боливии, которая готовится к матчам квалификации чемпионата мира 2026.

Команда Боливии ждут поединки квалификации ЧМ-2026 против Перу (21 марта) и Уругвая (25 марта).

Защитник Шахтера теперь сможет проявить себя на международной арене.

Присоединившись к горнякам в начале февраля, Диего Арройо еще не дебютировал за Шахтер, хотя в 4 матчах находился в резерве.

ФОТО. Диего Арройо из Шахтера впервые тренируется в сборной Боливии

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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