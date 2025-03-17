9 футболистов Шахтера уехали в сборные, плюс 2 игрока юниорской команды

9 футболистов первой команды Шахтера и два игрока юношеского состава горняков U-19 отправились в расположение сборных своих стран.

Сборная Украины. В марте сине-желтых ждут два матча плей-офф Лиги наций УЕФА – 2024/25 с Бельгией.

Главный тренер Сергей Ребров вызвал в лагерь сборной 25 игроков, среди которых 6 представителей Шахтера: голкипер Дмитрий Ризнык, защитники Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля, полузащитники Егор Назарина и Георгий Судаков. В резервный список вошел Дмитрий Криськив.

Лига наций УЕФА. Плей-офф

20 марта, 21:45. Мурсия, Энрике Рока де Мурсия. Украина – Бельгия

23 марта, 21:45. Генк, Сегека-Арена. Бельгия – Украина

Сборная Украины U-20

Украинская сборная U-20 во время подготовки к финальной части чемпионата мира 2025 U-20 проведет два товарищеских матча в Турции. 22 марта сине-желтые сыграют со сборной Северной Ирландии U-21, старт поединка – в 16:00 по киевскому времени, а 22 марта украинцы встретятся со сборной Норвегии U-20 (14:00).

Главный тренер команды Дмитрий Михайленко вызвал на игры 24 футболиста, среди которых – защитники юношеского состава Шахтера Антон Дрозд и Николай Огарков.

Другие сборные: Буркина-Фасо, Грузия, Боливия

Нападающий Шахтера Лассина Траоре получил вызов в ряды национальной сборной Буркина-Фасо, которая проведет два матча квалификации чемпионата мира – 2026 с Джибути (21 марта) и Гвинеей-Бисау (24 марта).

Защитник оранжево-черных Иракли Азаров отправился в лагерь национальной сборной Грузии на два матча плей-офф Лиги наций УЕФА с Арменией, которые пройдут 20 и 23 марта.

Новичок горняков защитник Диего Арройо получил первый вызов в национальную сборную Боливии, которую ждут два матча квалификации чемпионата мира - 2026 из Перу (21 марта) и Уругваем (25 марта).