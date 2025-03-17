Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 9 футболистов Шахтера уехали в сборные, плюс 2 игрока юниорской команды
Лига наций
17 марта 2025, 20:59 | Обновлено 17 марта 2025, 21:17
171
0

9 футболистов Шахтера уехали в сборные, плюс 2 игрока юниорской команды

Сине-желтую команду ждут важные матчи плей-офф Лиги наций

17 марта 2025, 20:59 | Обновлено 17 марта 2025, 21:17
171
0
9 футболистов Шахтера уехали в сборные, плюс 2 игрока юниорской команды
ФК Шахтер

9 футболистов первой команды Шахтера и два игрока юношеского состава горняков U-19 отправились в расположение сборных своих стран.

Сборная Украины. В марте сине-желтых ждут два матча плей-офф Лиги наций УЕФА – 2024/25 с Бельгией.

Главный тренер Сергей Ребров вызвал в лагерь сборной 25 игроков, среди которых 6 представителей Шахтера: голкипер Дмитрий Ризнык, защитники Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля, полузащитники Егор Назарина и Георгий Судаков. В резервный список вошел Дмитрий Криськив.

Лига наций УЕФА. Плей-офф

  • 20 марта, 21:45. Мурсия, Энрике Рока де Мурсия. Украина – Бельгия
  • 23 марта, 21:45. Генк, Сегека-Арена. Бельгия – Украина

Сборная Украины U-20

Украинская сборная U-20 во время подготовки к финальной части чемпионата мира 2025 U-20 проведет два товарищеских матча в Турции. 22 марта сине-желтые сыграют со сборной Северной Ирландии U-21, старт поединка – в 16:00 по киевскому времени, а 22 марта украинцы встретятся со сборной Норвегии U-20 (14:00).

Главный тренер команды Дмитрий Михайленко вызвал на игры 24 футболиста, среди которых – защитники юношеского состава Шахтера Антон Дрозд и Николай Огарков.

Другие сборные: Буркина-Фасо, Грузия, Боливия

Нападающий Шахтера Лассина Траоре получил вызов в ряды национальной сборной Буркина-Фасо, которая проведет два матча квалификации чемпионата мира – 2026 с Джибути (21 марта) и Гвинеей-Бисау (24 марта).

Защитник оранжево-черных Иракли Азаров отправился в лагерь национальной сборной Грузии на два матча плей-офф Лиги наций УЕФА с Арменией, которые пройдут 20 и 23 марта.

Новичок горняков защитник Диего Арройо получил первый вызов в национальную сборную Боливии, которую ждут два матча квалификации чемпионата мира - 2026 из Перу (21 марта) и Уругваем (25 марта).

По теме:
В шорт-листе Шахтера тренер-финалист Лиги чемпионов. Может сменить Пушича
Бельгия начала подготовку к матчам против Украины с новым тренером
Думает ли Ярмоленко о бомбардирском рекорде? Ребров ответил на вопрос
Шахтер Донецк сборная Украины по футболу сборная Украины по футболу U-20 Лига наций Дмитрий Ризнык Николай Матвиенко Валерий Бондарь Ефим Конопля Егор Назарина Георгий Судаков Дмитрий Крыськив Антон Дрозд Николай Огарков Лассина Траоре Иракли Азаров Диего Арройо
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик заинтересовал европейский гранд. Для трансфера есть одно условие
Футбол | 17 марта 2025, 21:04 0
Довбик заинтересовал европейский гранд. Для трансфера есть одно условие
Довбик заинтересовал европейский гранд. Для трансфера есть одно условие

Артемом интересуется «Интер»

Юлиан Бойко стал чемпионом Европы U-21 и получил путевку в Мировой тур
Снукер | 17 марта 2025, 13:23 13
Юлиан Бойко стал чемпионом Европы U-21 и получил путевку в Мировой тур
Юлиан Бойко стал чемпионом Европы U-21 и получил путевку в Мировой тур

В финальном поединке украинский снукерист обыграл Оливера Сайкса из Англии

Тайсон ФЬЮРИ: «Нет, он не сможет победить, не согласится на реванш»
Бокс | 17.03.2025, 09:01
Тайсон ФЬЮРИ: «Нет, он не сможет победить, не согласится на реванш»
Тайсон ФЬЮРИ: «Нет, он не сможет победить, не согласится на реванш»
«Знаете, что нужно Довбику?» Раньери – о матче, где Артем стал героем
Футбол | 17.03.2025, 00:20
«Знаете, что нужно Довбику?» Раньери – о матче, где Артем стал героем
«Знаете, что нужно Довбику?» Раньери – о матче, где Артем стал героем
Екатерина Усик: «Это были последние деньги Александра. Жаль его»
Бокс | 17.03.2025, 07:41
Екатерина Усик: «Это были последние деньги Александра. Жаль его»
Екатерина Усик: «Это были последние деньги Александра. Жаль его»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Боссы Ман Сити указали на дверь Гвардиоле. Его заменит легенда Барселоны
Боссы Ман Сити указали на дверь Гвардиоле. Его заменит легенда Барселоны
17.03.2025, 03:45 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Матч УПЛ в Кривом Роге сыграть не удалось
ОФИЦИАЛЬНО. Матч УПЛ в Кривом Роге сыграть не удалось
15.03.2025, 18:44 15
Футбол
Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»
Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»
16.03.2025, 09:17 8
Футбол
Супервариант для Артема. Рома готова обменять Довбика в европейский гранд
Супервариант для Артема. Рома готова обменять Довбика в европейский гранд
16.03.2025, 13:30 11
Футбол
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы не выйдем на матч, если такое еще раз произойдет»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы не выйдем на матч, если такое еще раз произойдет»
15.03.2025, 23:15 6
Футбол
Первая ракетка Соболенко проиграла финал супертурнира в Индиан-Уэллс
Первая ракетка Соболенко проиграла финал супертурнира в Индиан-Уэллс
16.03.2025, 22:20 28
Теннис
ВИДЕО. Как Довбик забил 15-й гол в сезоне в матче Рома – Кальяри
ВИДЕО. Как Довбик забил 15-й гол в сезоне в матче Рома – Кальяри
16.03.2025, 18:31 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем