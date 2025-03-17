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Лига наций
17 марта 2025, 20:34 | Обновлено 17 марта 2025, 21:11
454
3

Более 20 футболистов Динамо отправились в сборные Украины разных возрастов

Традиционно много динамовцев вызваны на сборы и матчи сборных

17 марта 2025, 20:34 | Обновлено 17 марта 2025, 21:11
454
3
Более 20 футболистов Динамо отправились в сборные Украины разных возрастов
ФК Динамо

Во время паузы в клубном футболе традиционно большое количество игроков Динамо отправилось в расположение сборных команд разных возрастных категорий.

Национальная сборная Украины в марте проведет два матча плей-офф Лиги наций сезона 2024/25 против Бельгии.

20 марта состоится первая игра, которая будет формально домашняя для украинской сборной. Сине-желтые будут принимать Бельгию в испанской Мурсии (стадион Enrique Roca de Murcia Stadium), начало встречи – 21:45. Ответный матч будет сыгран 23 марта в Генке, начало – 21:45.

В противостоянии с бельгийцами руководитель сборной Сергей Ребров рассчитывает на четырех динамовцев: Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Андрей Ярмоленко, Владислав Ванат.

Молодежная сборная Украины U-21 с 17 по 25 марта проведет учебно-тренировочный сбор в Турции во время подготовки к финальному турниру Евро-2025 U-21. В течение этого сбора сине-желтые сыграют два товарищеских матча со сверстниками: 21 марта – со Словенией и 25 марта – с Польшей. Перед началом сбора игроки молодежной сборной провели несколько тренировок в составе взрослой национальной команды.

В составе молодежки шесть динамовцев – вратарь Руслан Нещерет, защитники Тарас Михавко и Константин Вивчаренко, полузащитники Валентин Рубчинский, Максим Брагару и Владимир Бражко, а также двое арендованных динамовцев – полузащитники Антон Царенко (Лехия Польша) и Александр Яцык (Заря).

Юношеская сборная Украины U-20 в марте также проводит учебно-тренировочный сбор в Турции, готовясь к чемпионату мира 2025 U-20.

Во время сбора подопечные Дмитрия Михайленко проведут два спарринга – 22 марта против Северной Ирландии U-21 (начало – в 16:00), 25 марта – против Норвегии U-20 (14:00).

В составе сборной U-20 четверо динамовцев плюс два арендованных – Владислав Захарченко, Роман Саленко, Федор Задорожный, Матвей Пономаренко, Алексей Гусев (Металлист 1925) и Андрей Маткевич (Заря).

Юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2008 г.р.) в марте примет участие во втором раунде отбора на Евро-2025 U-17, который состоится в Хорватии. Сине-желтые, кроме поединка с хозяевами мини-турнира (19 марта), также проведут матчи со сверстниками из Италии (22 марта) и Словакии (25 марта).

Среди игроков, на которых рассчитывает тренерский штаб во главе с Александром Сытником, двое динамовцев – это полузащитник Павел Люсин и нападающий Максим Кучерявый.

Юношеская сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2009 г.р.) в марте примет участие в турнире четырех наций, который будет принимать Румыния. На соревнованиях сине-желтые, которые будут готовиться к квалификации Евро-2026 U-17, встретятся со сверстниками из Польши (20 марта, начало – в 15:00), Румынии (22 марта, 12:00) и Черногории (24 марта, 15:00).

В составе сборной U-16 три динамовца: вратарь Дмитрий Пожар, защитник Никита Царичанский и полузащитник Назар Гурин.

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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apepa
толку от них как из собачьего хвоста сито!
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