Даяна Ястремская – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала турнира WTA 1000 в Майами 19 марта в 21:30
19 марта украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 42) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.
В 1-м раунде украинка сыграет против олимпийской чемпионки 2020 года Белинды Бенчич (Швейцария, WTA 45). Поединок пройдет 4-м запуском на GRANDSTAND после игры Бултер – Стернс. Ориентировочное время начала матча – 21:30 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет пятая встреча соперниц. Счет 3:1 в пользу Белинды.
Победительница противостояния в 1/32 финала встретится с Элиной Свитолиной.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ветле Шостад Кристиансен возмутился на тренеров
Артема хочет подписать Кайзерслаутерн