Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Даяна Ястремская – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
19 марта 2025, 04:57 |
20
0

Даяна Ястремская – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала турнира WTA 1000 в Майами 19 марта в 21:30

19 марта 2025, 04:57 |
20
0
Даяна Ястремская – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

19 марта украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 42) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.

В 1-м раунде украинка сыграет против олимпийской чемпионки 2020 года Белинды Бенчич (Швейцария, WTA 45). Поединок пройдет 4-м запуском на GRANDSTAND после игры Бултер – Стернс. Ориентировочное время начала матча – 21:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет пятая встреча соперниц. Счет 3:1 в пользу Белинды.

Победительница противостояния в 1/32 финала встретится с Элиной Свитолиной.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Ангелина Калинина – Виктория Азаренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ангелина Калинина – Виктория Азаренко. Прогноз на матч WTA 1000 в Майами
Даяна Ястремская – Белинда Бенчич. Прогноз, анонс на матч WTA 1000 в Майами
Даяна Ястремская Белинда Бенчич WTA Майами смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дерзкое решение. Известный биатлонист выступит на турнире по лыжным гонкам
Биатлон | 18 марта 2025, 22:28 2
Дерзкое решение. Известный биатлонист выступит на турнире по лыжным гонкам
Дерзкое решение. Известный биатлонист выступит на турнире по лыжным гонкам

Ветле Шостад Кристиансен возмутился на тренеров

Украинский Холанд покинет Байер. Известен новый клуб Степанова
Футбол | 18 марта 2025, 12:20 8
Украинский Холанд покинет Байер. Известен новый клуб Степанова
Украинский Холанд покинет Байер. Известен новый клуб Степанова

Артема хочет подписать Кайзерслаутерн

Динамо перехватило у Шахтера звезду сборной Украины, что феерит в Европе
Футбол | 18.03.2025, 09:33
Динамо перехватило у Шахтера звезду сборной Украины, что феерит в Европе
Динамо перехватило у Шахтера звезду сборной Украины, что феерит в Европе
Замена в составе сборной Украины. Ребров довызвал игрока
Футбол | 18.03.2025, 16:23
Замена в составе сборной Украины. Ребров довызвал игрока
Замена в составе сборной Украины. Ребров довызвал игрока
ОСАКА: «Нам пришлось бы играть три часа, если она собиралась меня обыграть»
Теннис | 19.03.2025, 03:16
ОСАКА: «Нам пришлось бы играть три часа, если она собиралась меня обыграть»
ОСАКА: «Нам пришлось бы играть три часа, если она собиралась меня обыграть»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Боссы Ман Сити указали на дверь Гвардиоле. Его заменит легенда Барселоны
Боссы Ман Сити указали на дверь Гвардиоле. Его заменит легенда Барселоны
17.03.2025, 03:45 7
Футбол
Екатерина Усик: «Это были последние деньги Александра. Жаль его»
Екатерина Усик: «Это были последние деньги Александра. Жаль его»
17.03.2025, 07:41 6
Бокс
Александр УСИК: «Ты не имеешь права целовать ее»
Александр УСИК: «Ты не имеешь права целовать ее»
18.03.2025, 08:22 6
Бокс
Стало известно, чем закончился конфликт Ваната и Пономаренко
Стало известно, чем закончился конфликт Ваната и Пономаренко
17.03.2025, 19:54 15
Футбол
Поворознюк рассказал, когда в Украине закончится война
Поворознюк рассказал, когда в Украине закончится война
17.03.2025, 21:40 22
Футбол
Ломаченко впервые за долгое время появился на публике. Вернулся в Украину
Ломаченко впервые за долгое время появился на публике. Вернулся в Украину
17.03.2025, 00:58 7
Бокс
«Знаете, что нужно Довбику?» Раньери – о матче, где Артем стал героем
«Знаете, что нужно Довбику?» Раньери – о матче, где Артем стал героем
17.03.2025, 00:20 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем