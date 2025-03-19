Даяна Ястремская – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 марта украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 42) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.

В 1-м раунде украинка сыграет против олимпийской чемпионки 2020 года Белинды Бенчич (Швейцария, WTA 45). Поединок пройдет 4-м запуском на GRANDSTAND после игры Бултер – Стернс. Ориентировочное время начала матча – 21:30 по Киеву.

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Это будет пятая встреча соперниц. Счет 3:1 в пользу Белинды.

Победительница противостояния в 1/32 финала встретится с Элиной Свитолиной.

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