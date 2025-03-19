Гвардиола попросил Сити купить звезду за €150 млн. За кого такие деньги?

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола попросил руководство «Манчестер Сити» о мегатрансфере.

Пеп мечтает видеть в команде звездного атакующего полузащитника леверкузенского «Байера» Флориана Вирца. По информации Sportskeeda, Пеп лично обратился к руководству «горожан» относительно трансфера Вирца за 150 миллионов евро. Английский клуб приложит максимум усилий для трансфера Вирца летом 2025 года.

В этом сезоне Вирц провел 37 матчей, забил 15 голов и сделал 13 ассистов.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола рассказал о будущем бельгийского полузащитника «горожан» Кевина де Брюйне.