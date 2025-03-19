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  4. Гвардиола попросил Сити купить звезду за €150 млн. За кого такие деньги?
Англия
19 марта 2025, 02:54 |
187
0

Гвардиола попросил Сити купить звезду за €150 млн. За кого такие деньги?

Пеп мечтает о трансфере Флориана Вирца

19 марта 2025, 02:54 |
187
0
Гвардиола попросил Сити купить звезду за €150 млн. За кого такие деньги?
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола попросил руководство «Манчестер Сити» о мегатрансфере.

Пеп мечтает видеть в команде звездного атакующего полузащитника леверкузенского «Байера» Флориана Вирца. По информации Sportskeeda, Пеп лично обратился к руководству «горожан» относительно трансфера Вирца за 150 миллионов евро. Английский клуб приложит максимум усилий для трансфера Вирца летом 2025 года.

В этом сезоне Вирц провел 37 матчей, забил 15 голов и сделал 13 ассистов.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола рассказал о будущем бельгийского полузащитника «горожан» Кевина де Брюйне.

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Дмитрий Олейник Источник: Sportskeeda
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