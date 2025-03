18 марта румынская теннисистка Елена-Габриэла Русе (WTA 102) переиграла «нейтралку» Полину Кудерметову (WTA 56) в 1/64 финала турнира WTA 1000 в Майами.

Румынка победила со счетом 6:1, 6:7 (5:7), 6:2 за 2 часа. Русе могла бы закрыть поединок и раньше, если бы реализовала преимущество в виде 5:2 на тай-брейке второй партии.

Правда, тогда бы фанаты и сами теннисистки не увидели особенного гостя на их матче – игуана. При 15:15 в 1-м гейме третьей партии рептилия выбежала на корт. Ее удалось достаточно быстро убрать – женщина с зонтом выгнала игуану.

Чистка представительниц страны 404 в Майами во вторник была удачной не только благодаря Русе. Вылетела и Анастасия Павлюченкова от рук Магды Линетт. Полька победила 7:6 (7:3), 6:2.

Русе в Майами выступит и в парном разряде. Ее напарница – украинка Марта Костюк. По результатам жеребьевки, в 1/16 финала украинско-румынский дуэт сыграет против Кристины Букши и Мию Като. А в одиночке «Габи» далее поборется против 29-й сеяной Магдалены Френх.

ВИДЕО. Во время матча напарницы Костюк в Майами на корт выбежала игуана

An iguana/lizard just ran onto the court 😭 only in Florida pic.twitter.com/H4aGuxOGyC