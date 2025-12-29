Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Кубок африканских наций
29 декабря 2025, 14:56 | Обновлено 29 декабря 2025, 15:00
ФОТО. Проигнорировал награждение. Мбаппе вживую просмотрел матч КАН

Килиан посетил матч группы F: Кот-д’Ивуар – Камерун

ФОТО. Проигнорировал награждение. Мбаппе вживую просмотрел матч КАН
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Звездный форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе в день церемонии вручения наград Globe Soccer посетил матч второго тура Кубка африканских наций между сборными Кот-д’Ивуара и Камеруна.

Центральный матч группы F завершился без победителя: команды обменялись голами и сыграли вничью (1:1).

Также на трибунах были замечены известные игроки «Реала» и «Барселоны» – Орельен Тчуамени и Жюль Кунде.

Напомним, 28 декабря прошла церемония вручения наград Globe Soccer. Килиан Мбаппе претендовал на звание лучшего игрока, однако француз уступил – победителем стал Ламин Ямаль.

сборная Камеруна по футболу сборная Кот-д'Ивуара по футболу Кубок африканских наций Орельен Тчуамени Жюль Кунде Килиан Мбаппе фото
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
