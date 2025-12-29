ФОТО. Проигнорировал награждение. Мбаппе вживую просмотрел матч КАН
Килиан посетил матч группы F: Кот-д’Ивуар – Камерун
Звездный форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе в день церемонии вручения наград Globe Soccer посетил матч второго тура Кубка африканских наций между сборными Кот-д’Ивуара и Камеруна.
Центральный матч группы F завершился без победителя: команды обменялись голами и сыграли вничью (1:1).
Также на трибунах были замечены известные игроки «Реала» и «Барселоны» – Орельен Тчуамени и Жюль Кунде.
Напомним, 28 декабря прошла церемония вручения наград Globe Soccer. Килиан Мбаппе претендовал на звание лучшего игрока, однако француз уступил – победителем стал Ламин Ямаль.
Kylian Mbappé, Jules Koundé, and Aurélien Tchouaméni are in Morocco for AFCON watching Ivory Coast vs. Cameroon 🤝 pic.twitter.com/9Ghfnb39ZF— ESPN FC (@ESPNFC) December 28, 2025
