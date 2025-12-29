Дверь закрыта. Реал отказал Наполи в аренде талантливого игрока
Мадридцы не рассматривают возможный уход Франко Мастантуоно
Итальянский «Наполи» получил категорический ответ от мадридского «Реала» на предложение аренды аргентинского таланта Франко Мастантуоно.
По информации издания Marca, «сливочные» без каких-либо раздумий отказали неаполитанцам. «Реал» намерен сохранить молодого футболиста, закрыв двери для возможных предложений от других клубов.
Франко летом 2025 года стал игроком мадридского клуба, за которого «Ривер Плейт» получил 45 миллионов евро.
За «сливочных» аргентинец успел провести лишь 14 матчей – травма помешала Мастантуоно сыграть больше поединков. В его активе один гол и одна результативная передача.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мирослав Васьковский будет выступать за команды «мерсисайдцев» из U-14 и U-15
Бывший футболист «Динамо» – о Юссуфе