Дверь закрыта. Реал отказал Наполи в аренде талантливого игрока

Итальянский «Наполи» получил категорический ответ от мадридского «Реала» на предложение аренды аргентинского таланта Франко Мастантуоно.

По информации издания Marca, «сливочные» без каких-либо раздумий отказали неаполитанцам. «Реал» намерен сохранить молодого футболиста, закрыв двери для возможных предложений от других клубов.

Франко летом 2025 года стал игроком мадридского клуба, за которого «Ривер Плейт» получил 45 миллионов евро.

За «сливочных» аргентинец успел провести лишь 14 матчей – травма помешала Мастантуоно сыграть больше поединков. В его активе один гол и одна результативная передача.