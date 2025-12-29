Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Испания
29 декабря 2025, 14:18 | Обновлено 29 декабря 2025, 14:20
Дверь закрыта. Реал отказал Наполи в аренде талантливого игрока

Мадридцы не рассматривают возможный уход Франко Мастантуоно

29 декабря 2025, 14:18 | Обновлено 29 декабря 2025, 14:20
Дверь закрыта. Реал отказал Наполи в аренде талантливого игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Франко Мастантуоно

Итальянский «Наполи» получил категорический ответ от мадридского «Реала» на предложение аренды аргентинского таланта Франко Мастантуоно.

По информации издания Marca, «сливочные» без каких-либо раздумий отказали неаполитанцам. «Реал» намерен сохранить молодого футболиста, закрыв двери для возможных предложений от других клубов.

Франко летом 2025 года стал игроком мадридского клуба, за которого «Ривер Плейт» получил 45 миллионов евро.

За «сливочных» аргентинец успел провести лишь 14 матчей – травма помешала Мастантуоно сыграть больше поединков. В его активе один гол и одна результативная передача.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер Евролиги подписал американца из Олимпиакоса
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец покинул многократного чемпиона ради аутсайдера
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Ла Лиги арендовал игрока сборной Уругвая
Франко Мастантуоно Реал Мадрид Наполи аренда игрока трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Андрей Витренко Источник: Marca
Комментарии 1
Mark4854590
Цілком очікувано. Мастантуоно ще не втратив довіру
