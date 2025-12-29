Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  4. Реал нашел замену Андрею Лунину, за которую не придется платить
Испания
29 декабря 2025, 04:32 |
Реал нашел замену Андрею Лунину, за которую не придется платить

В Мадриде рассчитывают на молодого вратаря Хави Наварро

Getty Images/Global Images Ukraine. Хави Наварро

Будущее Андрея Лунина в «Реале» может оказаться под вопросом – футболист рассматривает уход из клуба.

Несмотря на то, что в руководстве мадридцев высоко ценят украинского голкипера и называют его одним из лучших резервных вратарей в мире, конкуренция на позиции только растет. Первым номером остается Тибо Куртуа, а в академии клуба стремительно прогрессирует 18-летний Хави Наварро, которого в Вальдебебасе называют вратарем «уровня Реала» и готовы дать ему шанс проявить себя на высоком уровне.

Молодой голкипер регулярно тренируется с первой командой под руководством Хаби Алонсо и уже обратил на себя внимание руководства.

Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: DefensaCentral
