ОФИЦИАЛЬНО. Ницца уволила тренера и сразу же назначила его преемника

«Ницца» объявила о завершении сотрудничества с Франком Эзом и сразу же назвала имя нового главного тренера.

Контракт с Эзом был расторгнут по взаимному согласию сторон. Его помощники Лилиан Налис и Йоганн Рамаре также покидают клуб.

«По согласованию с президентом Ривьером и с учетом спортивной ситуации мы решили прекратить мои обязанности главного тренера OGC Nice, а также обязанности моих помощников Лилиана Налиса и Йоганна Рамаре. Я хочу поблагодарить всех, кто ежедневно работает на благо клуба, и желаю клубу, его болельщикам и всему окружению как можно скорее вернуться к позитивной спортивной динамике», – заявил Франк Эз.

Эз возглавлял «Ниццу» с лета 2024 года. Под его руководством «орлята» провели 70 матчей, в которых одержали 25 побед, 14 раз сыграли вничью и потерпели 31 поражение. В прошлом сезоне «Ницца» под руководством Франка финишировала на четвертом месте в Лиге 1.

Новым наставником команды станет Клод Пюэль. Соглашение с 64-летним специалистом подписано до конца сезона.

Пюэль возвращается на тренерскую скамейку «Ниццы» после своего предыдущего периода работы в клубе в 2012–2016 годах.

Кроме того, Жюльен Сабле присоединяется к тренерскому штабу в роли помощника тренера, где будет работать вместе с Седриком Варро (помощник тренера) и Стефаном Кассаром (тренер вратарей).

После 16 туров Лиги 1 «Ницца» занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 17 очков.