Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ницца уволила тренера и сразу же назначила его преемника
Франция
29 декабря 2025, 14:43 | Обновлено 29 декабря 2025, 14:50
404
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ницца уволила тренера и сразу же назначила его преемника

Клод Пюэль возвращается к «орлятам»

29 декабря 2025, 14:43 | Обновлено 29 декабря 2025, 14:50
404
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ницца уволила тренера и сразу же назначила его преемника
Колаж Ницца

«Ницца» объявила о завершении сотрудничества с Франком Эзом и сразу же назвала имя нового главного тренера.

Контракт с Эзом был расторгнут по взаимному согласию сторон. Его помощники Лилиан Налис и Йоганн Рамаре также покидают клуб.

«По согласованию с президентом Ривьером и с учетом спортивной ситуации мы решили прекратить мои обязанности главного тренера OGC Nice, а также обязанности моих помощников Лилиана Налиса и Йоганна Рамаре. Я хочу поблагодарить всех, кто ежедневно работает на благо клуба, и желаю клубу, его болельщикам и всему окружению как можно скорее вернуться к позитивной спортивной динамике», – заявил Франк Эз.

Эз возглавлял «Ниццу» с лета 2024 года. Под его руководством «орлята» провели 70 матчей, в которых одержали 25 побед, 14 раз сыграли вничью и потерпели 31 поражение. В прошлом сезоне «Ницца» под руководством Франка финишировала на четвертом месте в Лиге 1.

Новым наставником команды станет Клод Пюэль. Соглашение с 64-летним специалистом подписано до конца сезона.

Пюэль возвращается на тренерскую скамейку «Ниццы» после своего предыдущего периода работы в клубе в 2012–2016 годах.

Кроме того, Жюльен Сабле присоединяется к тренерскому штабу в роли помощника тренера, где будет работать вместе с Седриком Варро (помощник тренера) и Стефаном Кассаром (тренер вратарей).

После 16 туров Лиги 1 «Ницца» занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 17 очков.

По теме:
Источник: Шахтер рассматривал кандидатуру Ротаня на пост главного тренера
Известный в прошлом игрок может стать ассистентом Григорчука в Черноморце
Лидер ПСЖ заявил, что планирует получить французское гражданство
Ницца Клод Пюэль Лига 1 (Франция) назначение тренера отставка
Иван Чирко Источник: ФК Ницца
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Энрике выступил с заявлением о Сафонове после его игры с Забарным
Футбол | 29 декабря 2025, 03:32 0
Энрике выступил с заявлением о Сафонове после его игры с Забарным
Энрике выступил с заявлением о Сафонове после его игры с Забарным

Тренер поддержал вратаря

Александр АЛИЕВ: «Он был расистом, говорил, что я белый пи****с»
Футбол | 29 декабря 2025, 05:32 4
Александр АЛИЕВ: «Он был расистом, говорил, что я белый пи****с»
Александр АЛИЕВ: «Он был расистом, говорил, что я белый пи****с»

Бывший футболист «Динамо» – о Юссуфе

Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
Бокс | 29.12.2025, 04:45
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
Впечатляющая сумма. Довбик может сменить клуб зимой, сделано предложение
Футбол | 28.12.2025, 18:32
Впечатляющая сумма. Довбик может сменить клуб зимой, сделано предложение
Впечатляющая сумма. Довбик может сменить клуб зимой, сделано предложение
Ангола – Египет. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Футбол | 29.12.2025, 12:41
Ангола – Египет. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Ангола – Египет. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»
Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»
27.12.2025, 18:41 7
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Игровой день начался с хет-трика форварда
Молодежный ЧМ по хоккею. Игровой день начался с хет-трика форварда
28.12.2025, 00:27
Хоккей
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
27.12.2025, 09:02
Футбол
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
28.12.2025, 04:36 7
Футбол
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
27.12.2025, 12:55
Футбол
Переговоры официально начаты. Моуриньо нацелился на еще одного украинца
Переговоры официально начаты. Моуриньо нацелился на еще одного украинца
28.12.2025, 15:53 1
Футбол
Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
28.12.2025, 13:24 6
Футбол
Усик встретился с легендой бокса, который неоднозначно высказался о войне
Усик встретился с легендой бокса, который неоднозначно высказался о войне
27.12.2025, 18:59
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем