Другие новости14 декабря 2025, 13:35 |
201
0
Элина Свитолина – Елена-Габриэла Русе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча на выставочном турнире в Бур-де-Пеаже
14 декабря 2025, 13:35 |
201
0
14 декабря украинская теннисистка Элина Свитолина проведет матч на выставочном командном турнире в Бур-де-Пеаже.
В 14:30 по Киеву первая ракетка Украины сыграет против представительницы Румынии Елены-Габриэлы Русе.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
На уровне Тура Элина трижды играла против Елены-Габриэла и трижды одержала победу.
Свитолина выступает за команду «Франция», а Русе – за «Мир». По итогам двух предыдущих игровых дней счет 5:3 в пользу команды «Франции».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 14 декабря 2025, 08:22 6
Регулярный чемпион мира в супертяжелом весе признался, что готов к любым соперникам
Футбол | 13 декабря 2025, 22:24 3
«ПСЖ» обыграл «Мец» – 3:2
Футбол | 14.12.2025, 06:20
Теннис | 13.12.2025, 17:48
Хоккей | 13.12.2025, 15:59
Комментарии 0
Популярные новости
13.12.2025, 09:27 6
12.12.2025, 08:26 2
13.12.2025, 06:22 5
13.12.2025, 16:26 11
12.12.2025, 17:18 14
13.12.2025, 15:05
13.12.2025, 07:22 4