14 декабря 2025, 13:35
Элина Свитолина – Елена-Габриэла Русе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча на выставочном турнире в Бур-де-Пеаже

Элина Свитолина – Елена-Габриэла Русе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

14 декабря украинская теннисистка Элина Свитолина проведет матч на выставочном командном турнире в Бур-де-Пеаже.

В 14:30 по Киеву первая ракетка Украины сыграет против представительницы Румынии Елены-Габриэлы Русе.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

На уровне Тура Элина трижды играла против Елены-Габриэла и трижды одержала победу.

Свитолина выступает за команду «Франция», а Русе – за «Мир». По итогам двух предыдущих игровых дней счет 5:3 в пользу команды «Франции».

Элина Свитолина Елена-Габриэла Русе смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
