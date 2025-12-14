Элина Свитолина – Елена-Габриэла Русе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 декабря украинская теннисистка Элина Свитолина проведет матч на выставочном командном турнире в Бур-де-Пеаже.

В 14:30 по Киеву первая ракетка Украины сыграет против представительницы Румынии Елены-Габриэлы Русе.

На уровне Тура Элина трижды играла против Елены-Габриэла и трижды одержала победу.

Свитолина выступает за команду «Франция», а Русе – за «Мир». По итогам двух предыдущих игровых дней счет 5:3 в пользу команды «Франции».