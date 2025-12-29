Италия29 декабря 2025, 13:47 | Обновлено 29 декабря 2025, 13:48
206
0
Попал ли Довбик? Рома объявила заявку на матч с Дженоа
Артем возвращается в заявку римлян
29 декабря 2025, 13:47 | Обновлено 29 декабря 2025, 13:48
206
0
«Рома» опубликовала заявку на матч 17-го тура Серии А против «Дженоа», который состоится в понедельник, 29 декабря, в 21:45 по киевскому времени.
В заявку римлян впервые после восстановления от травмы попал украинский нападающий Артем Довбик.
Заявка «Ромы» на матч с «Дженоа»:
- Вратари: Васкес, Голлини, Свилар
- Защитники: Ренш, Анхелиньо, Цимикас, Челик, Эрмосо, Манчини, Зельковски, Весли, Мирра, Гиларди
- Полузащитники: Кристанте, Коне, Романо, Пизилли
- Нападающие: Довбик, Фергюсон, Соуле, Дибала, Эль-Шаарави
В текущем сезоне Артем Довбик провел 14 матчей за римлян во всех турнирах, забив два гола и отдав два ассиста.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 декабря 2025, 15:53 1
Бенфика стремится подписать Арсения Батагова
Футбол | 29 декабря 2025, 12:33 1
Черновицкий клуб заинтересован в трансфере форварда «Зари» Филиппа Будковского
Футбол | 29.12.2025, 07:21
Футбол | 29.12.2025, 05:32
Футбол | 28.12.2025, 18:56
Комментарии 0
Популярные новости
27.12.2025, 11:50 1
27.12.2025, 09:02
28.12.2025, 07:05 16
28.12.2025, 08:29 4
27.12.2025, 18:41 7
28.12.2025, 09:17 6
28.12.2025, 08:01 6
29.12.2025, 04:45 1