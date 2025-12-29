Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Италия
29 декабря 2025, 13:47
Попал ли Довбик? Рома объявила заявку на матч с Дженоа

Артем возвращается в заявку римлян

Попал ли Довбик? Рома объявила заявку на матч с Дженоа
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

«Рома» опубликовала заявку на матч 17-го тура Серии А против «Дженоа», который состоится в понедельник, 29 декабря, в 21:45 по киевскому времени.

В заявку римлян впервые после восстановления от травмы попал украинский нападающий Артем Довбик.

Заявка «Ромы» на матч с «Дженоа»:

  • Вратари: Васкес, Голлини, Свилар
  • Защитники: Ренш, Анхелиньо, Цимикас, Челик, Эрмосо, Манчини, Зельковски, Весли, Мирра, Гиларди
  • Полузащитники: Кристанте, Коне, Романо, Пизилли
  • Нападающие: Довбик, Фергюсон, Соуле, Дибала, Эль-Шаарави

В текущем сезоне Артем Довбик провел 14 матчей за римлян во всех турнирах, забив два гола и отдав два ассиста.

Артем Довбик Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Дженоа Рома - Дженоа
Иван Чирко Источник: ФК Рома
