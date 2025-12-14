Свитолина во Франции проиграла выставочный матч 88-й ракетке мира

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 14) проиграла матч на выставочном командном турнире в Бур-де-Пеаже, Франция.

14 декабря украинка уступила Елена-Габриэле Русе (Румыния, WTA 88) в трех сетах со счетом 6:1, 4:6, 1:6.

Свитолина сыграла за команду «Франция», а Русе – за «Мир». Елена-Габриэла принесла своей команда три очка и теперь «Мир» вперед – 6:5.

В последнем поединке турнира между собой сыграют Гаэль Монфис (Франция) и Рафаэль Коллиньон (Бельгия).

Элина проводит подготовку к новому сезону. С 17 по 21 декабря в Бенгалуру (Индия) украинка выступит за Hawks на выставочном турнире World Tennis League.

Свой первый турнир в 2026 году Свитолина проведет на кортах Окленда с 5 по 11 января.

Видеозапись матча Элина Свитолина – Елена-Габриэла Русе