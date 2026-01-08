Три украинца и легионер. Клуб УПЛ не рассчитывает сразу на четырех игроков
Кораблин, Головкин, Руан и Вакула не нужны главному тренеру «Зари» Виктору Скрипнику
Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник не рассчитывает сразу на четырех футболистов. Об этом сообщил украинский журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, с высокой вероятностью на сборы не поедут полузащитники Тимур Кораблин, Иван Головкин, Руан и вингер Владислав Вакула.
Главной проблемой для клуба являются действующие соглашения игроков, особенно защищенным является контракт бразильца. Однако всем им, как минимум, будут предложены варианты для аренды.
Кораблин провел 13 матчей, в которых забил два гола и отдал два ассиста. В активе Головкина – один сыгранный поединок в Премьер-лиге.
Руан принял участие в десяти встречах и записал на свой счет один забитый мяч. Вакула провел три игры, однако результативными действиями не отличался.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ноа Адекоя подписал контракт с красными
Боксер поздравил с праздником