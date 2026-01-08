Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Три украинца и легионер. Клуб УПЛ не рассчитывает сразу на четырех игроков
Украина. Премьер лига
08 января 2026, 22:27
Три украинца и легионер. Клуб УПЛ не рассчитывает сразу на четырех игроков

Кораблин, Головкин, Руан и Вакула не нужны главному тренеру «Зари» Виктору Скрипнику

Три украинца и легионер. Клуб УПЛ не рассчитывает сразу на четырех игроков
ФК Заря Луганск

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник не рассчитывает сразу на четырех футболистов. Об этом сообщил украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, с высокой вероятностью на сборы не поедут полузащитники Тимур Кораблин, Иван Головкин, Руан и вингер Владислав Вакула.

Главной проблемой для клуба являются действующие соглашения игроков, особенно защищенным является контракт бразильца. Однако всем им, как минимум, будут предложены варианты для аренды.

Кораблин провел 13 матчей, в которых забил два гола и отдал два ассиста. В активе Головкина – один сыгранный поединок в Премьер-лиге.

Руан принял участие в десяти встречах и записал на свой счет один забитый мяч. Вакула провел три игры, однако результативными действиями не отличался.

Николай Тытюк Источник: Игорь Бурбас
Комментарии
