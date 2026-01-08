Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
Атлетико – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 1/2 финала Суперкубка Испании

Атлетико – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

8 января в 21:00 проходит матч 1/2 финала Суперкубка Испании

Команды Атлетико Мадрид и Реал Мадрид играют в саудовском городе Джидда.

Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

За мадридский Реал выступает украинский вратарь Андрей Лунин, он заявлен в резерве.

Реал провел быстрый гол. Федерико Вальверде забил со штрафного на 2-й минуте (1:0)

ГОЛ! 0:1. Федерико Вальверде, 2 мин

Атлетико Мадрид Реал Мадрид Суперкубок Испании по футболу видео голов и обзор Федерико Вальверде Атлетико - Реал Мадрид
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии
