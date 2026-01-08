Атлетико – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)

8 января в 21:00 проходит матч 1/2 финала Суперкубка Испании

Команды Атлетико Мадрид и Реал Мадрид играют в саудовском городе Джидда.

За мадридский Реал выступает украинский вратарь Андрей Лунин, он заявлен в резерве.

Реал провел быстрый гол. Федерико Вальверде забил со штрафного на 2-й минуте (1:0)

