Атлетико – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 1/2 финала Суперкубка Испании
8 января в 21:00 проходит матч 1/2 финала Суперкубка Испании
Команды Атлетико Мадрид и Реал Мадрид играют в саудовском городе Джидда.
Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7
За мадридский Реал выступает украинский вратарь Андрей Лунин, он заявлен в резерве.
Реал провел быстрый гол. Федерико Вальверде забил со штрафного на 2-й минуте (1:0)
ГОЛ! 0:1. Федерико Вальверде, 2 мин
