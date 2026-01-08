Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роналду забил в 25 разных календарных годах. Только трое старожилов впереди
Другие новости
08 января 2026, 22:36 | Обновлено 08 января 2026, 22:38
382
0

Роналду забил в 25 разных календарных годах. Только трое старожилов впереди

Португалец открыл счет голам в 2026 году

08 января 2026, 22:36 | Обновлено 08 января 2026, 22:38
382
0
Роналду забил в 25 разных календарных годах. Только трое старожилов впереди
Getty Images/Global Images Ukraine

Криштиану Роналду забил свой первый гол в 2026 году.

Сделал он это за Аль-Наср против Аль-Кадисии в матче чемпионата Саудовской Аравии.

Теперь в активе португальца 25 разных календарных лет с забитыми мячами.

Лишь три игрока в истории футбола имели большее количество: Казуйоши Миура (30), Роке Санта Крус (28) и Тулио Маравилья (27).

Игроки с наибольшим количеством календарных лет с забитыми мячами

  • 30 – Казуйоши Миура (Япония)
  • 28 – Роке Санта Крус (Парагвай)
  • 27 – Тулио Маравилья (Бразилия)
  • 25 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 25 – Йожеф Бицан (Австрия)
  • 25 – Златан Ибрагимович (Швеция)
  • 24 – Артур Фриденрайх (Бразилия)
  • 24 – Тедди Шерингем (Англия)
  • 24 – Ривалдо (Бразилия)
  • 24 – Клаудио Писарро (Перу)
  • 24 – Яшуито ​​Эндо (Япония)
  • 24 – Франческо Тотти (Италия)
  • 23 – Ференц Пушкаш (Венгрия)
  • 23 – Эйсебио (Португалия)
  • 23 – Ромарио (Бразилия)
  • 23 – Райан Гиггз (Вельс)
  • 23 – Эдин Джеко (Босния и Герцеговина)
  • 23 – Оскар Кардосо (Парагвай)
По теме:
ПСЖ – Марсель – 2:2 (пен. 4:1). Драма в Суперкубке. Видео голов и обзор
Аль-Наср – Аль-Кадисия – 1:2. Роналду забил 958-й мяч. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Мейсон Гринвуд с пенальти сравнял счет для Марселя
статистика Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд пенальти Роке Санта Крус
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу
Футбол | 08 января 2026, 07:22 1
Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу
Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу

Слюбик может продолжить карьеру в Чехии

Атлетико – Реал. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Суперкубка Испании
Футбол | 08 января 2026, 21:00 0
Атлетико – Реал. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Суперкубка Испании
Атлетико – Реал. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Суперкубка Испании

Встреча состоится 8 января и начнется в 21:00 по Киеву

ФОТО. Итальянская журналистка разделась в горах и показала красоту
Футбол | 08.01.2026, 19:42
ФОТО. Итальянская журналистка разделась в горах и показала красоту
ФОТО. Итальянская журналистка разделась в горах и показала красоту
Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка
Биатлон | 08.01.2026, 09:57
Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка
Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
Футбол | 08.01.2026, 09:33
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
07.01.2026, 08:20 17
Футбол
Флик подтвердил топовый трансфер Барселоны. Игрок присоединится уже зимой
Флик подтвердил топовый трансфер Барселоны. Игрок присоединится уже зимой
06.01.2026, 17:04 1
Футбол
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-5 чемпионата Италии
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-5 чемпионата Италии
06.01.2026, 20:54 5
Футбол
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
08.01.2026, 08:41 5
Футбол
Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко
Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко
07.01.2026, 06:22 4
Бокс
Тайсон Фьюри согласился на бой с чемпионом мира, от которого отказался Усик
Тайсон Фьюри согласился на бой с чемпионом мира, от которого отказался Усик
07.01.2026, 02:02 2
Бокс
Зидан готов возглавить Манчестер Юнайтед, если будут выполнены два условия
Зидан готов возглавить Манчестер Юнайтед, если будут выполнены два условия
07.01.2026, 05:02 7
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я планирую важный бой. Усик, извини...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я планирую важный бой. Усик, извини...»
07.01.2026, 04:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем