Роналду забил в 25 разных календарных годах. Только трое старожилов впереди
Португалец открыл счет голам в 2026 году
Криштиану Роналду забил свой первый гол в 2026 году.
Сделал он это за Аль-Наср против Аль-Кадисии в матче чемпионата Саудовской Аравии.
Теперь в активе португальца 25 разных календарных лет с забитыми мячами.
Лишь три игрока в истории футбола имели большее количество: Казуйоши Миура (30), Роке Санта Крус (28) и Тулио Маравилья (27).
Игроки с наибольшим количеством календарных лет с забитыми мячами
- 30 – Казуйоши Миура (Япония)
- 28 – Роке Санта Крус (Парагвай)
- 27 – Тулио Маравилья (Бразилия)
- 25 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 25 – Йожеф Бицан (Австрия)
- 25 – Златан Ибрагимович (Швеция)
- 24 – Артур Фриденрайх (Бразилия)
- 24 – Тедди Шерингем (Англия)
- 24 – Ривалдо (Бразилия)
- 24 – Клаудио Писарро (Перу)
- 24 – Яшуито Эндо (Япония)
- 24 – Франческо Тотти (Италия)
- 23 – Ференц Пушкаш (Венгрия)
- 23 – Эйсебио (Португалия)
- 23 – Ромарио (Бразилия)
- 23 – Райан Гиггз (Вельс)
- 23 – Эдин Джеко (Босния и Герцеговина)
- 23 – Оскар Кардосо (Парагвай)
