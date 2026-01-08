Милан – Дженоа. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В четверг, 8 января, проходит матч 19-го утра чемпионата Италии, в котором встречаются «Милан» и «Дженоа».

Поединок принимает стадион «Сан-Сиро» в городе Милан. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по киевскому времени.

Украинский полузащитник гостей Руслан Малиновский вышел на поле с первых минут и на 28-й минуте отличился ассистом.

Чемпионат Италии. 19-й тур

Милан – Дженоа – 0:1

Гол: Коломбо, 28