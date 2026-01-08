Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милан – Дженоа. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Италия
08 января 2026, 22:29 |
236
0

Милан – Дженоа. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 19-го тура чемпионата Италии

08 января 2026, 22:29 |
236
0
Милан – Дженоа. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Милан

В четверг, 8 января, проходит матч 19-го утра чемпионата Италии, в котором встречаются «Милан» и «Дженоа».

Поединок принимает стадион «Сан-Сиро» в городе Милан. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский полузащитник гостей Руслан Малиновский вышел на поле с первых минут и на 28-й минуте отличился ассистом.

Чемпионат Италии. 19-й тур

Милан – Дженоа – 0:1

Гол: Коломбо, 28

По теме:
Малиновский догнал Шевченко по количеству ассистов в Серии А
Аль-Наср – Аль-Кадисия – 1:2. Роналду забил 958-й мяч. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Аль-Хиляль отгрузил 3 мяча соперникам и упрочил лидерство
Милан Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский видео голов и обзор Милан - Дженоа Лоренцо Коломбо
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
Футбол | 08 января 2026, 09:33 11
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель

Лунин может перейти в «Тоттенхэм»

Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу
Футбол | 08 января 2026, 07:22 1
Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу
Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу

Слюбик может продолжить карьеру в Чехии

Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка
Биатлон | 08.01.2026, 09:57
Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка
Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка
ФОТО Намек на переход? Топ-легионер из УПЛ засветился в форме другого клуба
Футбол | 08.01.2026, 14:34
ФОТО Намек на переход? Топ-легионер из УПЛ засветился в форме другого клуба
ФОТО Намек на переход? Топ-легионер из УПЛ засветился в форме другого клуба
ВИДЕО. Реал провел быстрый гол. Вальверде забил со штрафного на 2-й минуте
Футбол | 08.01.2026, 21:07
ВИДЕО. Реал провел быстрый гол. Вальверде забил со штрафного на 2-й минуте
ВИДЕО. Реал провел быстрый гол. Вальверде забил со штрафного на 2-й минуте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-5 чемпионата Италии
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-5 чемпионата Италии
06.01.2026, 20:54 5
Футбол
Решение принято. Забарный отправится играть в экзотическую страну
Решение принято. Забарный отправится играть в экзотическую страну
06.01.2026, 19:17 24
Футбол
Флик подтвердил топовый трансфер Барселоны. Игрок присоединится уже зимой
Флик подтвердил топовый трансфер Барселоны. Игрок присоединится уже зимой
06.01.2026, 17:04 1
Футбол
«Научитесь прощать». Ломаченко впервые за долгое время вышел на публику
«Научитесь прощать». Ломаченко впервые за долгое время вышел на публику
07.01.2026, 22:34 19
Бокс
Остались только гранды. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Африки
Остались только гранды. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Африки
07.01.2026, 06:23 14
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я планирую важный бой. Усик, извини...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я планирую важный бой. Усик, извини...»
07.01.2026, 04:32
Бокс
Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
07.01.2026, 08:20 17
Футбол
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
08.01.2026, 13:50 1
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем