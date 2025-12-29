Экс-игрок Шахтера рассказал, какие изменения внес Туран в игру команды

Известный экс-защитник «Шахтера» Александр Сопко рассказал, какие изменения Арда Туран уже успел внести в игру команды, а также чем нынешний «Шахтер» отличается от времен Пушича и Йовичевича:

«Прежде всего команда отличается тем, что ее игра больше не зависит от 2-3 футболистов. Ушли Судаков и Зубков, продали Кевина, не оправдал ожиданий Бондаренко. Без них «Шахтер» не стал слабее, не появилось больше провалов или скучных матчей. Да, были неудачные игры, как с ЛНЗ, но их можно объяснить проблемами роста команды.

Осенью «Шахтер» играл на два фронта, было много переездов, и это не давало команде возможности нормально готовиться. Кроме того, после мощного подготовительного периода Туран тоже допускал ошибки – не определился с основным составом, где-то неоправданно рисковал, где-то проводил неудачные замены. Однако процесс идет, и нужно время.

Скажу так: Туран не провалил осенний отрезок. У команды есть перспективы, есть небольшие позитивные изменения в игре. Мяч стал двигаться быстрее, более стабильно начали играть защитники, есть признаки того, что команда пытается прессинговать на чужой половине поля. Впрочем, впереди еще много работы, и не все недостатки уже устранены».