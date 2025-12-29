ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Ла Лиги арендовал игрока сборной Уругвая
Николас Фонсека проведет следующую половину сезона в «Овьедо»
Испанский клуб «Овьедо» официально достиг договоренности с мексиканским «Леоном» об аренде 27-летнего опорного полузащитника Николаса Фонсеки.
Футболист проведет в испанском клубе вторую часть сезона, а срок арендного соглашения истечёт летом 2026 года.
Николас не впервые попробует свои силы в европейском футболе: полузащитник начинал карьеру в итальянской «Новаре», за которую провел 20 матчей.
К мексиканскому «Леону» Фонсека присоединился в начале 2025 года, перейдя из аргентинского «Ривер Плейта». За клуб из Мексики футболист сыграл 35 поединков, не отметившись результативными действиями.
Также в активе Николаса шесть матчей за сборную Уругвая.
👋 ¡Bienvenido, Nico Fonseca! 🆕⚽— Real Oviedo (@RealOviedo) December 26, 2025
📲 https://t.co/yIGnGQwpht#BienvenidoFonseca 🇺🇾#RealOviedo 🔵⚪ pic.twitter.com/ouDi9pMr47
Nico Fonseca está en casa 🏡💙@SilkenMNaranco #BienvenidoFonseca 🇺🇾#RealOviedo 🔵⚪️ pic.twitter.com/QkEtOXwEsd— Real Oviedo (@RealOviedo) December 26, 2025
