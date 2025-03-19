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Испания
19 марта 2025, 04:47 |
192
0

Этот игрок является мечтой Реала. Придется заплатить солидные деньги

«Реал» нацелился на трансфер Витиньи

19 марта 2025, 04:47 |
192
0
Этот игрок является мечтой Реала. Придется заплатить солидные деньги
Getty Images/Global Images Ukraine. Вітінья

Мадридский «Реал» хочет приобрести звездного полузащитника в летнее трансферное окно.

По информации испанских СМИ, «Реал» мечтает о трансфере бразильского полузащитника французского «ПСЖ» Витиньи. Мадридцы приложат максимум усилий для трансфера португальца. Однако переубедить «ПСЖ» будет не так просто. Стоимость оценивается в 55 миллионов евро, однако «ПСЖ» будет требовать от «Реала» значительную более высокую сумму.

В этом сезоне на клубном уровне Витинья провел 39 матчей, забил шесть голов и сделал два ассиста.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес решил продлить контракт с голкипером.

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Витинья (ПСЖ) Реал Мадрид трансферы Ла Лиги трансферы трансферы Лиги 1 ПСЖ
Дмитрий Олейник Источник: Madrid Universal
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