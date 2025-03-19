Этот игрок является мечтой Реала. Придется заплатить солидные деньги

Мадридский «Реал» хочет приобрести звездного полузащитника в летнее трансферное окно.

По информации испанских СМИ, «Реал» мечтает о трансфере бразильского полузащитника французского «ПСЖ» Витиньи. Мадридцы приложат максимум усилий для трансфера португальца. Однако переубедить «ПСЖ» будет не так просто. Стоимость оценивается в 55 миллионов евро, однако «ПСЖ» будет требовать от «Реала» значительную более высокую сумму.

В этом сезоне на клубном уровне Витинья провел 39 матчей, забил шесть голов и сделал два ассиста.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес решил продлить контракт с голкипером.