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Испания
12 марта 2025, 01:37 |
360
0

Перес принял важное решение относительно голкипера Реала

Флорентино готовит новый контракт для Куртуа

12 марта 2025, 01:37 |
360
0
Перес принял важное решение относительно голкипера Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Президент «Реала» Флорентино Перес решил продлить контракт с голкипером.

По информации испанских СМИ, Перес готовит новый контракт для Тибо Куртуа. Флорентино хочет воспользоваться своим неписаным правилом, и продлить контракт с Тибо еще на один год, как он это делает обычно с ветеранами клуба. Сейчас у бельгийца контракт до лета 2026, а по новому соглашению сотрудничество продлится до 2027.

Куртуа рассмотрит вариант с продлением только летом. У бельгийца также есть соблазнительные предложения из Саудовской Аравии.

Ранее голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа заявил о желании вернуться в расположение национальной сборной Бельгии.

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Тибо Куртуа продление контракта Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Флорентино Перес
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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