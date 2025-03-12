Перес принял важное решение относительно голкипера Реала
Флорентино готовит новый контракт для Куртуа
Президент «Реала» Флорентино Перес решил продлить контракт с голкипером.
По информации испанских СМИ, Перес готовит новый контракт для Тибо Куртуа. Флорентино хочет воспользоваться своим неписаным правилом, и продлить контракт с Тибо еще на один год, как он это делает обычно с ветеранами клуба. Сейчас у бельгийца контракт до лета 2026, а по новому соглашению сотрудничество продлится до 2027.
Куртуа рассмотрит вариант с продлением только летом. У бельгийца также есть соблазнительные предложения из Саудовской Аравии.
Ранее голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа заявил о желании вернуться в расположение национальной сборной Бельгии.
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