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  4. «Очень скучаю». Звезда сборной Бельгии готов сыграть против Украины
Лига наций
23 февраля 2025, 14:27 |
820
1

«Очень скучаю». Звезда сборной Бельгии готов сыграть против Украины

Тибо Куртуа готов вернуться в расположение национальной сборной Бельгии

23 февраля 2025, 14:27 |
820
1
«Очень скучаю». Звезда сборной Бельгии готов сыграть против Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа заявил о желании вернуться в расположение национальной сборной Бельгии. Голкипер отказывался от игр на сборную Бельгии, когда ее возглавлял Доменико Тедеско.

А потом в национальной сборной я не ощущал такого в тот момент, с бельгийской прессой тоже не все было гладко. Все это вместе привело к тому, что это взорвалось для меня в один момент.

Возможно, сейчас, после этих полутора лет, я бы сказал, что после травмы и нахождения вне команды, я очень скучаю по выступлениям за сборную Бельгии и готов снова сыграть на большом турнире», – сказал Куртуа.

Именно национальная сборная Бельгии сыграет против Украины в плей-офф Лиги наций. Матчи запланированы на 20 и 23 марта. В настоящее время национальную сборную Бельгии возглавляет Руди Гарсия.

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Доменико Тедеско Руди Гарсия сборная Бельгии по футболу Лига наций сборная Украины по футболу Тибо Куртуа
Олег Вахоцкий Источник
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Burevestnik
якби можна було б, то звернувся до нього:
Тібо, ігри в збірній - це ще один крок до травм...
воно тобі треба?
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