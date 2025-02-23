«Очень скучаю». Звезда сборной Бельгии готов сыграть против Украины
Тибо Куртуа готов вернуться в расположение национальной сборной Бельгии
Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа заявил о желании вернуться в расположение национальной сборной Бельгии. Голкипер отказывался от игр на сборную Бельгии, когда ее возглавлял Доменико Тедеско.
А потом в национальной сборной я не ощущал такого в тот момент, с бельгийской прессой тоже не все было гладко. Все это вместе привело к тому, что это взорвалось для меня в один момент.
Возможно, сейчас, после этих полутора лет, я бы сказал, что после травмы и нахождения вне команды, я очень скучаю по выступлениям за сборную Бельгии и готов снова сыграть на большом турнире», – сказал Куртуа.
Именно национальная сборная Бельгии сыграет против Украины в плей-офф Лиги наций. Матчи запланированы на 20 и 23 марта. В настоящее время национальную сборную Бельгии возглавляет Руди Гарсия.
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