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Лига наций
14 февраля 2025, 13:17 |
266
1

Экс-игрок сборной Украины: «Против Бельгии будет тяжело, ведь они...»

Игорь Пластун оценил шансы подопечных Сергея Реброва в плей-офф Лиги наций

14 февраля 2025, 13:17 |
266
1
Экс-игрок сборной Украины: «Против Бельгии будет тяжело, ведь они...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Пластун

Бывший футболист сборной Украины Игорь Пластун, ныне выступающий за бельгийский «Эйпен», оценил шансы национальной команды в плей-офф Лиги наций:

– Раньше ты три года играл в Бельгии за «Гент». Чуть больше, чем через месяц, сборная Украины будет играть против бельгийцев в плей-офф за повышение в классе Лиги наций. Как оценишь шансы команд на победу?

‒ Нашей сборной будет тяжело, ведь бельгийцы имеют в своем составе немало качественных футболистов. Там очень много молодежи подходят к национальной сборной, в определенной степени происходит смена поколений. Может быть, для нас это даже в плюс.

Считаю, что у нас также очень хорошие футболисты, которые играют в серьезных чемпионатах, поэтому при качественной подготовке, а я даже не сомневаюсь, что она будет такой, у нас будут шансы пройти бельгийцев. Большинство будет отдавать предпочтение им. Я же верю в нашу сборную, поэтому я бы даже оценил выход Украины в 60% против 40%, – считает Пластун.

Сборная Украины проведет два матча на стадии плей-офф Лиги наций против Бельгии – 20 и 23 марта. По просьбе наставника Сергея Реброва несколько матчей УПЛ были перенесены на другую дату.

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Лига наций сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Украина - Бельгия Сергей Ребров Игорь Пластун
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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Saar
Розхвалював Бельгію, а 60% віддав нам. Якось не логічно.
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