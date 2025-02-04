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Украина. Премьер лига
04 февраля 2025, 21:47 | Обновлено 04 февраля 2025, 22:18
313
0

По просьбе Реброва. Четыре матча УПЛ перенесены ради подготовки сборной

Поединки 21-го тура для базовых клубов сборной пройдут 11 марта

04 февраля 2025, 21:47 | Обновлено 04 февраля 2025, 22:18
313
0
По просьбе Реброва. Четыре матча УПЛ перенесены ради подготовки сборной
Instagram. Сергей Ребров

Украинская Премьер-лига утвердила новые даты и время начала матчей 19-го, 20-го и 21 туров.

По просьбе тренерского штаба сборной Украины под руководством Сергея Реброва матчи базовых клубов сборной Украины в 21-м туре перенесены на 11 марта (вместо 15 марта).

В 21 туре матчи с участием Динамо, Шахтера, Полесья и Александрии состоятся во вторник, 11 марта.

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей трех туров УПЛ 2024/25.

Матчи плей-офф Лиги наций между сборными Украины и Бельгии пройдут 20 и 23 марта.

19-й тур

28 февраля (пятница)

  • 13:00. Оболонь – Полесье
  • 15:30. Ворскла – Динамо
  • 18:00. Карпаты – ЛНЗ

1 марта (суббота)

  • 13:00. Ингулец – Кривбасс
  • 15:30. Черноморец – Левый Берег
  • 18:00. Шахтер – Александрия

2 марта (воскресенье)

  • 15:30. Заря – Рух
  • 18:00. Верес – Колос

20-й тур

6 марта (четверг)

  • 13:00. Ворскла – Карпаты
  • 13:00. Полесье – Черноморец
  • 15:30. ЛНЗ – Динамо
  • 18:00. Шахтер – Кривбасс

7 марта (пятница)

  • 13:00. Левый Берег – Верес
  • 15:30. Колос – Александрия
  • 18:00. Заря – Оболонь

8 марта (суббота)

  • 15:30. Ингулец – Рух

21-й тур

11 марта (вторник)

  • 13:00. Александрия – Оболонь
  • 15:30. Верес – Полесье
  • 15:30. Динамо – Заря
  • 18:00. Карпаты – Шахтер

15 марта (суббота)

  • 15:30. Кривбасс – Левый Берег
  • 18:00. Рух – Ворскла

16 марта (воскресенье)

  • 13:00. Ингулец – Черноморец
  • 15:30. ЛНЗ – Колос
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Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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