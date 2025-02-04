По просьбе Реброва. Четыре матча УПЛ перенесены ради подготовки сборной

Украинская Премьер-лига утвердила новые даты и время начала матчей 19-го, 20-го и 21 туров.

По просьбе тренерского штаба сборной Украины под руководством Сергея Реброва матчи базовых клубов сборной Украины в 21-м туре перенесены на 11 марта (вместо 15 марта).

В 21 туре матчи с участием Динамо, Шахтера, Полесья и Александрии состоятся во вторник, 11 марта.

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей трех туров УПЛ 2024/25.

Матчи плей-офф Лиги наций между сборными Украины и Бельгии пройдут 20 и 23 марта.

19-й тур

28 февраля (пятница)

13:00. Оболонь – Полесье

15:30. Ворскла – Динамо

18:00. Карпаты – ЛНЗ

1 марта (суббота)

13:00. Ингулец – Кривбасс

15:30. Черноморец – Левый Берег

18:00. Шахтер – Александрия

2 марта (воскресенье)

15:30. Заря – Рух

18:00. Верес – Колос

20-й тур

6 марта (четверг)

13:00. Ворскла – Карпаты

13:00. Полесье – Черноморец

15:30. ЛНЗ – Динамо

18:00. Шахтер – Кривбасс

7 марта (пятница)

13:00. Левый Берег – Верес

15:30. Колос – Александрия

18:00. Заря – Оболонь

8 марта (суббота)

15:30. Ингулец – Рух

21-й тур

11 марта (вторник)

13:00. Александрия – Оболонь

15:30. Верес – Полесье

15:30. Динамо – Заря

18:00. Карпаты – Шахтер

15 марта (суббота)

15:30. Кривбасс – Левый Берег

18:00. Рух – Ворскла

16 марта (воскресенье)