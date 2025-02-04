По просьбе Реброва. Четыре матча УПЛ перенесены ради подготовки сборной
Поединки 21-го тура для базовых клубов сборной пройдут 11 марта
Украинская Премьер-лига утвердила новые даты и время начала матчей 19-го, 20-го и 21 туров.
По просьбе тренерского штаба сборной Украины под руководством Сергея Реброва матчи базовых клубов сборной Украины в 21-м туре перенесены на 11 марта (вместо 15 марта).
В 21 туре матчи с участием Динамо, Шахтера, Полесья и Александрии состоятся во вторник, 11 марта.
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей трех туров УПЛ 2024/25.
Матчи плей-офф Лиги наций между сборными Украины и Бельгии пройдут 20 и 23 марта.
19-й тур
28 февраля (пятница)
- 13:00. Оболонь – Полесье
- 15:30. Ворскла – Динамо
- 18:00. Карпаты – ЛНЗ
1 марта (суббота)
- 13:00. Ингулец – Кривбасс
- 15:30. Черноморец – Левый Берег
- 18:00. Шахтер – Александрия
2 марта (воскресенье)
- 15:30. Заря – Рух
- 18:00. Верес – Колос
20-й тур
6 марта (четверг)
- 13:00. Ворскла – Карпаты
- 13:00. Полесье – Черноморец
- 15:30. ЛНЗ – Динамо
- 18:00. Шахтер – Кривбасс
7 марта (пятница)
- 13:00. Левый Берег – Верес
- 15:30. Колос – Александрия
- 18:00. Заря – Оболонь
8 марта (суббота)
- 15:30. Ингулец – Рух
21-й тур
11 марта (вторник)
- 13:00. Александрия – Оболонь
- 15:30. Верес – Полесье
- 15:30. Динамо – Заря
- 18:00. Карпаты – Шахтер
15 марта (суббота)
- 15:30. Кривбасс – Левый Берег
- 18:00. Рух – Ворскла
16 марта (воскресенье)
- 13:00. Ингулец – Черноморец
- 15:30. ЛНЗ – Колос
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