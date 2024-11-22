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  4. Сборная Украины узнала соперника. Итоги жеребьевки плей-офф Лиги наций
Лига наций
22 ноября 2024, 13:25 | Обновлено 22 ноября 2024, 14:17
14369
43

Сборная Украины узнала соперника. Итоги жеребьевки плей-офф Лиги наций

22 ноября в швейцарском Ньоне состоялась процедура жеребьевки

22 ноября 2024, 13:25 | Обновлено 22 ноября 2024, 14:17
14369
43
Сборная Украины узнала соперника. Итоги жеребьевки плей-офф Лиги наций
УЕФА

22 ноября в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф Лиги наций 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинская команда заняла 2-е место в квартете B1 и сыграет в плей-офф за право выхода в Лигу A. Оппонентом команды Сергея Реброва будет команда, занявшая третьи места в топ-дивизионе.

Соперником сборной Украины по итогам жеребьевки стала Бельгия

Украинская команда проведет первый матч на условно домашней арене (20 марта), а ответный – на выезде (23 березня).

Матчи плей-офф Лиги A/B и плей-офф Лиги B/C, а также четвертьфиналы Лиги A состоятся 20 и 23 марта 2025 года. Матчи плей-офф Лиги C/D пройдут 26 и 31 марта 2026 года. Полуфиналы Лиги А пройдут 4 и 5 июня, а матч за третье место и финал запланирован на 8 июня.

🏆 Жеребьевка плей-офф Лиги наций 2024/25

⚽️ 1/4 финала Лиги A

20 и 23 марта 2025 года

  • Нидерланды – Испания
  • Хорватия – Франция
  • Дания – Португалия
  • Италия – Германия

⚽️ 1/2 финала Лиги A

4 и 5 июня 2025 года

  • Италия / Германия – Дания / Португалия
  • Нидерланды / Испания – Хорватия / Франция

⚽️ Финал и матч за третье место

8 июня 2025 року

  • Полуфинал 1 – Полуфинал 2

⚽️ Плей-офф Лиги A/B

20 и 23 марта 2025 года

  • Турция – Венгрия
  • Украина – Бельгия
  • Австрия – Сербия
  • Греция – Шотландия

⚽️ Плей-офф Лиги B/C

20 и 23 марта 2025 года

  • Косово – Исландия
  • Болгария – Ирландия
  • Армения – Грузия
  • Словакия – Словения

⚽️ Плей-офф Лиги C/D

26 и 31 марта 2025 года

  • Гибралтар – Латвия
  • Мальта – Люксембург

Инфографика

Опрос

Голосов 7
❓ Спрогнозируйте, какая сборная выиграет 🏆 Лигу наций 2024/25

Испания

3 голоса 42.86 %

Италия

0 голосов 0 %

Германия

1 голос 14.29 %

Франция

0 голосов 0 %

Португалия

1 голос 14.29 %

Нидерланды

2 голоса 28.57 %

Хорватия

0 голосов 0 %

Дания

0 голосов 0 %

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 43
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Vitason
Та,пофиг,нам вторым номером удобнее играть,плюс Бельгия уже не та,но интересно будет ещё раз себя испробовать на фоне сильного оппонента,где много звёзд,но уже в возрасте! Вдвойне приятно их будет выбить,после того как они выбили нас с Евро, интересно) 
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+12
yurij-korotkoruchko.com
Главное,что по словам автора первый матч проведем в марте,а ответный в березні.
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+11
Умник
Норм. Хочешь достигай большего обыгрывай лучших
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+9
Dimaryz81
И отлично , что выпала Бельгия. Нечего нам пока с такой игрой делать в дивизионе А.
Ответить
+8
ArchiArchi
Нормально. Виграємо, значить достойні підвищення. Програємо, то такому супернику не соромно і програти.
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+6
mig3131
Чудова нагода показати хто чого  вартий
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+6
Omen
Давайте смотреть правде в глаза. Нам и так подфартило, что остались в В. Хотите выше, соберитесь и покажите игру (но это навряд).
Ответить
+6
axylinam
Отличный жребий- что заслужили, то и получили
Ответить
+6
Vitason
Реброву и здесь повезло,выиграем- будем героями,проиграем- ну что ж сильная сборная, топовая!!)) Любой вариант выиграшный для нашего тренера!!)
Ответить
+6
Тим Сергей
Отлично, пусть покажут свой уровень и зачем им играть в див А )
Ответить
+6
Avaksi
То що доктор прописал
Ответить
+6
C.Пеклов
Навіщо нам група А?Щоб сидити весь час в обороні?А так зайви ігри для перегляду молоді!А основний склад треба поберегті для відбору на ЧС.
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+5
pricolist
Однозначно буде цікаво, подивимось на профпригодність Реброва
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
COBA
Просто везунчики)
Хоча все справедливо. 
Група була цукерочка, але в когось мабуть діатез. Не здужали. 
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+3
A55555009
Якщо збірна пройде Бельгії, то визнаю Реброва як тренера, інакше фізрук
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+3
Rzechpospolita
То, як бельгійці тягнули час проти нас на ЕВРО - це був сором для такої збірної, як Бельгії, тимпаче, що вкінці тягнув час Де Брюйне… треба наказати цю Бельгію, тимпаче, що  Де Брюйне і ще низка гравців вже не грають за їх збірну….
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+2
Test
Звісно хотілося б когось легшого, але якщо є плани грати у дивізіоні А, то з такими суперниками потрібно вміти грати ВЖЕ, а не шукати кожного разу виправдання...  
Тому хороший суперник для демонстрації своїх можливостей на підвищення...
P.S А серби поки почекають))
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+2
Vadym Shcherban
Так жереб складний, але... Бельгія вже зовсім не того рівня, як бронзовий склад ЧС. Більшість гравців далеко від своєї найкращої форми та й вік не зменшується. Як на мене, зараз в них один супер гравець - Доку. На Євро теж було видно - можна з ними грати....Вважаю шанси 50/50.
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+1
FerencGo
Ну все, сушим весла…
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+1
Ukraine
Доля підсказує, всесвіт підсказує... якщо не змінити тренера - везіння, результату, досягнень не буде.
Вся компанія Реброва - це ходіння по мукам, від гри та до результатів.
Надіюсь це завершиться до ЧС 2026
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+1
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