Сборная Украины узнала соперника. Итоги жеребьевки плей-офф Лиги наций
22 ноября в швейцарском Ньоне состоялась процедура жеребьевки
22 ноября в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф Лиги наций 2024/25.
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Украинская команда заняла 2-е место в квартете B1 и сыграет в плей-офф за право выхода в Лигу A. Оппонентом команды Сергея Реброва будет команда, занявшая третьи места в топ-дивизионе.
Соперником сборной Украины по итогам жеребьевки стала Бельгия
Украинская команда проведет первый матч на условно домашней арене (20 марта), а ответный – на выезде (23 березня).
Матчи плей-офф Лиги A/B и плей-офф Лиги B/C, а также четвертьфиналы Лиги A состоятся 20 и 23 марта 2025 года. Матчи плей-офф Лиги C/D пройдут 26 и 31 марта 2026 года. Полуфиналы Лиги А пройдут 4 и 5 июня, а матч за третье место и финал запланирован на 8 июня.
🏆 Жеребьевка плей-офф Лиги наций 2024/25
⚽️ 1/4 финала Лиги A
20 и 23 марта 2025 года
- Нидерланды – Испания
- Хорватия – Франция
- Дания – Португалия
- Италия – Германия
⚽️ 1/2 финала Лиги A
4 и 5 июня 2025 года
- Италия / Германия – Дания / Португалия
- Нидерланды / Испания – Хорватия / Франция
⚽️ Финал и матч за третье место
8 июня 2025 року
- Полуфинал 1 – Полуфинал 2
⚽️ Плей-офф Лиги A/B
20 и 23 марта 2025 года
- Турция – Венгрия
- Украина – Бельгия
- Австрия – Сербия
- Греция – Шотландия
⚽️ Плей-офф Лиги B/C
20 и 23 марта 2025 года
- Косово – Исландия
- Болгария – Ирландия
- Армения – Грузия
- Словакия – Словения
⚽️ Плей-офф Лиги C/D
26 и 31 марта 2025 года
- Гибралтар – Латвия
- Мальта – Люксембург
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Опрос
Испания
3 голоса 42.86 %
Италия
0 голосов 0 %
Германия
1 голос 14.29 %
Франция
0 голосов 0 %
Португалия
1 голос 14.29 %
Нидерланды
2 голоса 28.57 %
Хорватия
0 голосов 0 %
Дания
0 голосов 0 %
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Тренер посоветовал украинцу лучше отрабатывать в обороне
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Хоча все справедливо.
Група була цукерочка, але в когось мабуть діатез. Не здужали.
Тому хороший суперник для демонстрації своїх можливостей на підвищення...
P.S А серби поки почекають))
Вся компанія Реброва - це ходіння по мукам, від гри та до результатів.
Надіюсь це завершиться до ЧС 2026