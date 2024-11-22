Сборная Украины узнала соперника. Итоги жеребьевки плей-офф Лиги наций

22 ноября в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф Лиги наций 2024/25.

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Украинская команда заняла 2-е место в квартете B1 и сыграет в плей-офф за право выхода в Лигу A. Оппонентом команды Сергея Реброва будет команда, занявшая третьи места в топ-дивизионе.

Соперником сборной Украины по итогам жеребьевки стала Бельгия

Украинская команда проведет первый матч на условно домашней арене (20 марта), а ответный – на выезде (23 березня).

Матчи плей-офф Лиги A/B и плей-офф Лиги B/C, а также четвертьфиналы Лиги A состоятся 20 и 23 марта 2025 года. Матчи плей-офф Лиги C/D пройдут 26 и 31 марта 2026 года. Полуфиналы Лиги А пройдут 4 и 5 июня, а матч за третье место и финал запланирован на 8 июня.

🏆 Жеребьевка плей-офф Лиги наций 2024/25

⚽️ 1/4 финала Лиги A

20 и 23 марта 2025 года

Нидерланды – Испания

Хорватия – Франция

Дания – Португалия

Италия – Германия

⚽️ 1/2 финала Лиги A

4 и 5 июня 2025 года

Италия / Германия – Дания / Португалия

Нидерланды / Испания – Хорватия / Франция

⚽️ Финал и матч за третье место

8 июня 2025 року

Полуфинал 1 – Полуфинал 2

⚽️ Плей-офф Лиги A/B

20 и 23 марта 2025 года

Турция – Венгрия

Украина – Бельгия

– Бельгия Австрия – Сербия

Греция – Шотландия

⚽️ Плей-офф Лиги B/C

20 и 23 марта 2025 года

Косово – Исландия

Болгария – Ирландия

Армения – Грузия

Словакия – Словения

⚽️ Плей-офф Лиги C/D

26 и 31 марта 2025 года

Гибралтар – Латвия

Мальта – Люксембург

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