Возможные соперники для Украины. Посев для жеребьевки плей-офф Лиги наций

По итогам группового этапа определены корзины посева для плей-офф Лиги наций.

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Жеребьевка состоится 22 ноября в 13:00 в швейцарском Ньоне, штаб-квартире УЕФА.

Украинская команда заняла 2-е место в квартете B1 и сыграет в плей-офф за право выхода в Лигу A. Оппонентом будет одна из четырех команд, занявших третьи места в топ-дивизионе.

Соперниками сборной Украины в плей-офф могут стать:

Шотландия, Бельгия, Венгрия, Сербия

По итогам группового раунда по две лучшие команды из групп Лиги A вышли в четвертьфиналы и затем в плей-офф определят победителя.

Победители групп в Лигах B, С и D поднимаются в более высокий дивизион. Команды, которые заняли последние места в Лигах А (все четыре), B (все четыре), С (две худших) – перейдут в дивизион ниже.

В стыковых матчах в марте 2025 года за повышение (понижение) в дивизионе будут играть команды: третьи места в Лиге A против вторых мест в Лиге B (4 пары), третьи места в Лиге B против вторых мест в Лиге С (4 пары), две лучших команды на четвертых местах в Лиге C против вторых мест в Лиге D (2 пары).

⚽️ Лига наций 2024/25

Корзины для 1/4 финала

Сеяные: Португалия, Франция, Германия, Испания

Несеяные: Хорватия, Италия, Нидерланды, Дания

Повысились в классе

Из Лиги B в Лигу A: Чехия, Англия, Норвегия, Уэльс

Из Лиги C в Лигу B: Швеция, Румыния, Северная Ирландия, Северная Македония

Из Лиги D в Лигу C: Сан-Марино, Молдова

Понизились в классе

Из Лиги A в Лигу B: Польша, Израиль, Босния и Герцеговина, Швейцария

Из Лиги B в Лигу C: Албания, Финляндия, Казахстан, Черногория

Из Лиги C в Лигу D: Азербайджан, Литва

Плей-офф: Лига A / Лига B

Сеяные: Шотландия, Бельгия, Венгрия, Сербия

Несеяные: Украина, Греция, Австрия, Турция

Плей-офф: Лига B / Лига C

Сеяные: Грузия, Ирландия, Словения, Исландия

Несеяные: Словакия, Косово, Болгария, Армения

Плей-офф: Лига C / Лига D

Сеяные: Латвия, Люксембург

Несеяные: Мальта, Гибралтар

Промежуточный рейтинг команд в Лиге наций 2024/25

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