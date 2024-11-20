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Лига наций
20 ноября 2024, 06:23 | Обновлено 20 ноября 2024, 07:32
7106
3

Возможные соперники для Украины. Посев для жеребьевки плей-офф Лиги наций

Оппонентами сине-желтых могут стать Шотландия, Бельгия, Венгрия, Сербия

20 ноября 2024, 06:23 | Обновлено 20 ноября 2024, 07:32
7106
3
Возможные соперники для Украины. Посев для жеребьевки плей-офф Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

По итогам группового этапа определены корзины посева для плей-офф Лиги наций.

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Жеребьевка состоится 22 ноября в 13:00 в швейцарском Ньоне, штаб-квартире УЕФА.

Украинская команда заняла 2-е место в квартете B1 и сыграет в плей-офф за право выхода в Лигу A. Оппонентом будет одна из четырех команд, занявших третьи места в топ-дивизионе.

Соперниками сборной Украины в плей-офф могут стать:

  • Шотландия, Бельгия, Венгрия, Сербия

По итогам группового раунда по две лучшие команды из групп Лиги A вышли в четвертьфиналы и затем в плей-офф определят победителя.

Победители групп в Лигах B, С и D поднимаются в более высокий дивизион. Команды, которые заняли последние места в Лигах А (все четыре), B (все четыре), С (две худших) – перейдут в дивизион ниже.

В стыковых матчах в марте 2025 года за повышение (понижение) в дивизионе будут играть команды: третьи места в Лиге A против вторых мест в Лиге B (4 пары), третьи места в Лиге B против вторых мест в Лиге С (4 пары), две лучших команды на четвертых местах в Лиге C против вторых мест в Лиге D (2 пары).

⚽️ Лига наций 2024/25

Корзины для 1/4 финала

  • Сеяные: Португалия, Франция, Германия, Испания
  • Несеяные: Хорватия, Италия, Нидерланды, Дания

Повысились в классе

  • Из Лиги B в Лигу A: Чехия, Англия, Норвегия, Уэльс
  • Из Лиги C в Лигу B: Швеция, Румыния, Северная Ирландия, Северная Македония
  • Из Лиги D в Лигу C: Сан-Марино, Молдова

Понизились в классе

  • Из Лиги A в Лигу B: Польша, Израиль, Босния и Герцеговина, Швейцария
  • Из Лиги B в Лигу C: Албания, Финляндия, Казахстан, Черногория
  • Из Лиги C в Лигу D: Азербайджан, Литва

Плей-офф: Лига A / Лига B

  • Сеяные: Шотландия, Бельгия, Венгрия, Сербия
  • Несеяные: Украина, Греция, Австрия, Турция

Плей-офф: Лига B / Лига C

  • Сеяные: Грузия, Ирландия, Словения, Исландия
  • Несеяные: Словакия, Косово, Болгария, Армения

Плей-офф: Лига C / Лига D

  • Сеяные: Латвия, Люксембург
  • Несеяные: Мальта, Гибралтар

Промежуточный рейтинг команд в Лиге наций 2024/25

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 3
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PETP0
Взагалі то, якщо відкинути бельгійців, то unseeded виглядає солідніше, ніж seeded.
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0
PETP0
Бельгія - це тапки, з іншими можна грати, серби - найкращий варіант. 
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0
дыряво с пердя 🤣
В любой игре, без дырк очей, большие шансы на победу) это уже формула победы
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0
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