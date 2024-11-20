Возможные соперники для Украины. Посев для жеребьевки плей-офф Лиги наций
Оппонентами сине-желтых могут стать Шотландия, Бельгия, Венгрия, Сербия
По итогам группового этапа определены корзины посева для плей-офф Лиги наций.
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Жеребьевка состоится 22 ноября в 13:00 в швейцарском Ньоне, штаб-квартире УЕФА.
Украинская команда заняла 2-е место в квартете B1 и сыграет в плей-офф за право выхода в Лигу A. Оппонентом будет одна из четырех команд, занявших третьи места в топ-дивизионе.
Соперниками сборной Украины в плей-офф могут стать:
- Шотландия, Бельгия, Венгрия, Сербия
По итогам группового раунда по две лучшие команды из групп Лиги A вышли в четвертьфиналы и затем в плей-офф определят победителя.
Победители групп в Лигах B, С и D поднимаются в более высокий дивизион. Команды, которые заняли последние места в Лигах А (все четыре), B (все четыре), С (две худших) – перейдут в дивизион ниже.
В стыковых матчах в марте 2025 года за повышение (понижение) в дивизионе будут играть команды: третьи места в Лиге A против вторых мест в Лиге B (4 пары), третьи места в Лиге B против вторых мест в Лиге С (4 пары), две лучших команды на четвертых местах в Лиге C против вторых мест в Лиге D (2 пары).
⚽️ Лига наций 2024/25
Корзины для 1/4 финала
- Сеяные: Португалия, Франция, Германия, Испания
- Несеяные: Хорватия, Италия, Нидерланды, Дания
Повысились в классе
- Из Лиги B в Лигу A: Чехия, Англия, Норвегия, Уэльс
- Из Лиги C в Лигу B: Швеция, Румыния, Северная Ирландия, Северная Македония
- Из Лиги D в Лигу C: Сан-Марино, Молдова
Понизились в классе
- Из Лиги A в Лигу B: Польша, Израиль, Босния и Герцеговина, Швейцария
- Из Лиги B в Лигу C: Албания, Финляндия, Казахстан, Черногория
- Из Лиги C в Лигу D: Азербайджан, Литва
Плей-офф: Лига A / Лига B
- Сеяные: Шотландия, Бельгия, Венгрия, Сербия
- Несеяные: Украина, Греция, Австрия, Турция
Плей-офф: Лига B / Лига C
- Сеяные: Грузия, Ирландия, Словения, Исландия
- Несеяные: Словакия, Косово, Болгария, Армения
Плей-офф: Лига C / Лига D
- Сеяные: Латвия, Люксембург
- Несеяные: Мальта, Гибралтар
Промежуточный рейтинг команд в Лиге наций 2024/25
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