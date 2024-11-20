Что светит сборной Украины? Определены корзины посева для жребия отбора ЧМ

Вечером 19 ноября завершился групповой этап Лиги наций, и стали известны корзины для посева при жеребьевке чемпионата мира 2026.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В Тиране состоялся поединок 6-го тура Лиги наций между сборными Албании и Украины (1:2). Украинская команда заняла 2-е место в квартете B1 и сыграет в плей-офф за право выхода в Лигу A.

В рейтинге ФИФА Украины занимает 13-е место среди европейских команд. Это означает, что сине-желтые будут сеяться из второй корзины.

Сборная Украины при жеребьевке отбора к ЧМ будет находиться во 2-й корзине

Это означает, что сине-желтые гарантированно получат в соперники одну из топ-12 команд.

Жеребьевка состоится 13 декабря 2024 года в 13:00 в швейцарском Цюрихе, штаб-квартире ФИФА.

Особые права получат 14 победителей групп Лиги наций (Испания, Германия, Португалия, Франция, Англия, Норвегия, Уэльс, Чехия, Швеция, Северная Македония, Румыния, Северная Ирландия, Молдова, Сан-Марино). Они будут иметь дополнительный шанс попасть в плей-офф квалификации ЧМ благодаря успешному выступлению в Лиге наций.

От УЕФА разыгрывается 16 путевок на ЧМ-2026. Сначала в групповом этапе квалификации ЧМ будет сформировано 12 групп по 4 или 5 команд, которые сыграют домашние и выездные матчи против всех остальных команд в группе. 12 победителей групп получат право на участие в чемпионате мира 2026. Матчи группового раунда квалификации ЧМ-20026 состоятся с 21 марта до 18 ноября 2025 года

Во втором раунде квалификации (плей-офф, 26–31 марта 2026) выступят 16 команд – это будет 12 команд, занявших вторые места в группах, плюс 4 лучших победителя групп Лиги наций, которые финишировали за пределами топ-2 в своей группе). 16 команд будут разделены на 4 пути, в которых будет сыграно два раунда плей-офф из одного матча (полуфиналы с сеяными командами, которые будут хозяевами поля, а затем финалы, в которых хозяева будут определены жеребьевкой). В итоге 4 победителя плей-офф получат право на участие в чемпионате мира 2026.

Чемпионат мира 2026 пройдет в трех странах – США, Канаде и Мексике – с 11 июня до 19 июля при участии 48 сборных команд.

Жеребьевка ЧМ-2026 (зона УЕФА)

Корзины посева

🔹 Корзина 1: Франция, Испания, Англия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Италия, Германия, Хорватия, Швейцария, Дания, Австрия

🔹 Корзина 2: Украина, Турция, Швеция, Уэльс, Польша, Венгрия, Сербия, Греция, Румыния, Норвегия, Словакия, Чехия.

🔹 Корзина 3: Шотландия, Словения, Ирландия, Албания, Северная Македония, Грузия, Финляндия, Исландия, Северная Ирландия, Израиль, Босния и Герцеговина, Черногория

🔹 Корзина 4: Болгария, Люксембург, беларусь, Армения, Косово, Казахстан, Азербайджан, Эстония, Кипр, Литва, Фарерские острова, Латвия, Литва

🔹 Корзина 5: Молдова, Мальта, Андорра, Гибралтар, Лихтенштейн, Сан-Марино

Расписание матчей

Инфографика