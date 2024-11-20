Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Что светит сборной Украины? Определены корзины посева для жребия отбора ЧМ
Чемпионат мира
20 ноября 2024, 01:23 | Обновлено 20 ноября 2024, 02:46
2021
5

Что светит сборной Украины? Определены корзины посева для жребия отбора ЧМ

Жеребьевка квалификации чемпионата мира 2026 в зоне УЕФА пройдет 13 декабря

20 ноября 2024, 01:23 | Обновлено 20 ноября 2024, 02:46
2021
5
Что светит сборной Украины? Определены корзины посева для жребия отбора ЧМ
УАФ

Вечером 19 ноября завершился групповой этап Лиги наций, и стали известны корзины для посева при жеребьевке чемпионата мира 2026.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В Тиране состоялся поединок 6-го тура Лиги наций между сборными Албании и Украины (1:2). Украинская команда заняла 2-е место в квартете B1 и сыграет в плей-офф за право выхода в Лигу A.

В рейтинге ФИФА Украины занимает 13-е место среди европейских команд. Это означает, что сине-желтые будут сеяться из второй корзины.

Сборная Украины при жеребьевке отбора к ЧМ будет находиться во 2-й корзине

Это означает, что сине-желтые гарантированно получат в соперники одну из топ-12 команд.

Жеребьевка состоится 13 декабря 2024 года в 13:00 в швейцарском Цюрихе, штаб-квартире ФИФА.

Особые права получат 14 победителей групп Лиги наций (Испания, Германия, Португалия, Франция, Англия, Норвегия, Уэльс, Чехия, Швеция, Северная Македония, Румыния, Северная Ирландия, Молдова, Сан-Марино). Они будут иметь дополнительный шанс попасть в плей-офф квалификации ЧМ благодаря успешному выступлению в Лиге наций.

От УЕФА разыгрывается 16 путевок на ЧМ-2026. Сначала в групповом этапе квалификации ЧМ будет сформировано 12 групп по 4 или 5 команд, которые сыграют домашние и выездные матчи против всех остальных команд в группе. 12 победителей групп получат право на участие в чемпионате мира 2026. Матчи группового раунда квалификации ЧМ-20026 состоятся с 21 марта до 18 ноября 2025 года

Во втором раунде квалификации (плей-офф, 26–31 марта 2026) выступят 16 команд – это будет 12 команд, занявших вторые места в группах, плюс 4 лучших победителя групп Лиги наций, которые финишировали за пределами топ-2 в своей группе). 16 команд будут разделены на 4 пути, в которых будет сыграно два раунда плей-офф из одного матча (полуфиналы с сеяными командами, которые будут хозяевами поля, а затем финалы, в которых хозяева будут определены жеребьевкой). В итоге 4 победителя плей-офф получат право на участие в чемпионате мира 2026.

Чемпионат мира 2026 пройдет в трех странах – США, Канаде и Мексике – с 11 июня до 19 июля при участии 48 сборных команд.

Жеребьевка ЧМ-2026 (зона УЕФА)

Корзины посева

🔹 Корзина 1: Франция, Испания, Англия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Италия, Германия, Хорватия, Швейцария, Дания, Австрия

🔹 Корзина 2: Украина, Турция, Швеция, Уэльс, Польша, Венгрия, Сербия, Греция, Румыния, Норвегия, Словакия, Чехия.

🔹 Корзина 3: Шотландия, Словения, Ирландия, Албания, Северная Македония, Грузия, Финляндия, Исландия, Северная Ирландия, Израиль, Босния и Герцеговина, Черногория

🔹 Корзина 4: Болгария, Люксембург, беларусь, Армения, Косово, Казахстан, Азербайджан, Эстония, Кипр, Литва, Фарерские острова, Латвия, Литва

🔹 Корзина 5: Молдова, Мальта, Андорра, Гибралтар, Лихтенштейн, Сан-Марино

Расписание матчей

Инфографика

По теме:
Босния и Герцеговина – Нидерланды – 1:1. Видео голов и обзор матча
Венгрия – Германия – 1:1. Пенальти на 90+9-й. Видео голов и обзор матча
ФОТО. Ну что за богиня? Жена динамовца в соблазнительном наряде
ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу Сергей Ребров жеребьевка выбор редакции жеребьевка чемпионата мира Лига наций
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров ответил Леоненко на постоянную критику сборной Украины
Футбол | 19 ноября 2024, 07:50 16
Ребров ответил Леоненко на постоянную критику сборной Украины
Ребров ответил Леоненко на постоянную критику сборной Украины

19 ноября национальная сборная проведет матч с Албанией

«Я хочу спросить...». Сабо обратился к Тимощуку после суда
Футбол | 19 ноября 2024, 10:56 5
«Я хочу спросить...». Сабо обратился к Тимощуку после суда
«Я хочу спросить...». Сабо обратился к Тимощуку после суда

Йожеф Сабо не сдерживал эмоций

Вымучили победу и второе место. Украина все же переиграла Албанию
Футбол | 19.11.2024, 23:38
Вымучили победу и второе место. Украина все же переиграла Албанию
Вымучили победу и второе место. Украина все же переиграла Албанию
Итоги Лиги наций. Все таблицы: кто может стать соперником Украины в плей-оф
Футбол | 19.11.2024, 23:59
Итоги Лиги наций. Все таблицы: кто может стать соперником Украины в плей-оф
Итоги Лиги наций. Все таблицы: кто может стать соперником Украины в плей-оф
ЗИНЧЕНКО: «Результат был таков, что очень неприятный для нас – 2:1 »
Футбол | 20.11.2024, 02:18
ЗИНЧЕНКО: «Результат был таков, что очень неприятный для нас – 2:1 »
ЗИНЧЕНКО: «Результат был таков, что очень неприятный для нас – 2:1 »
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Первый Среди Равных
Називаю групу: 
Австрія
Україна
Чорногорія
Фарери
Ліхтенштейн
Ответить
+1
Первый Среди Равных
3, 4 і 5 корзини - взагалі якесь суцільне сміття, яке можна обігрувати навіть із заплющеними очима. 
Ответить
0
Goldstein
Сан Марино...
Ответить
0
vitaha33
Австрія, Швейцарія це єдині наші шанси, ну може ще Данія. Решта...
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
После 3:0 в первом тайме. Шахтер не сумел обыграть тернопольскую Ниву
После 3:0 в первом тайме. Шахтер не сумел обыграть тернопольскую Ниву
19.11.2024, 16:14 12
Футбол
Известный снукерист получил дисквалификацию на 5 лет за договорняки
Известный снукерист получил дисквалификацию на 5 лет за договорняки
18.11.2024, 08:53
Снукер
Интер Майами провалился в плей-офф. Но все можно исправить
Интер Майами провалился в плей-офф. Но все можно исправить
18.11.2024, 12:08 1
Футбол
Перес хочет, чтобы легенда Реала покинул клуб. Все из-за Мбаппе
Перес хочет, чтобы легенда Реала покинул клуб. Все из-за Мбаппе
18.11.2024, 20:31 15
Футбол
Пол заплатит Майку Тайсону огромную сумму после боя. Что случилось?
Пол заплатит Майку Тайсону огромную сумму после боя. Что случилось?
18.11.2024, 08:15
Бокс
Турнирные расклады. Что нужно сборной Украины в матче против Албании?
Турнирные расклады. Что нужно сборной Украины в матче против Албании?
19.11.2024, 11:00 19
Футбол
«Чучело». Алиев обратился к Шевченко после победы Тимощука в суде
«Чучело». Алиев обратился к Шевченко после победы Тимощука в суде
19.11.2024, 10:39 9
Футбол
Майк Тайсон установил рекорд в проигранном бою. Как такое возможно?
Майк Тайсон установил рекорд в проигранном бою. Как такое возможно?
18.11.2024, 21:18 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем