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Лига наций
18 марта 2025, 20:59 | Обновлено 18 марта 2025, 21:09
436
1

ФОТО. Два дня до матча. Сборная Украины провела тренировку в Испании

Поединки плей-офф Лиги наций против Бельгии пройдут 20 и 23 марта

18 марта 2025, 20:59 | Обновлено 18 марта 2025, 21:09
436
1
ФОТО. Два дня до матча. Сборная Украины провела тренировку в Испании
УАФ

Сборная Украины продолжает плановую подготовку к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии.

18 марта в испанском Бенидорме сине-желтая команда провела очередную тренировку.

Вечернее занятие под руководством Сергея Реброва прошло с акцентом на подготовку к сопернику.

Поединки Украины против Бельгии состоятся 20 марта в испанской Мурсии и 23 марта в бельгийском Генке.

ФОТО. Два дня до матча. Сборная Украины провела тренировку в Испании

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Andromed
сподіваюсь що крім Таловєрова більше ніхто не травмується
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