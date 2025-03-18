Лига наций18 марта 2025, 20:59 | Обновлено 18 марта 2025, 21:09
436
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ФОТО. Два дня до матча. Сборная Украины провела тренировку в Испании
Поединки плей-офф Лиги наций против Бельгии пройдут 20 и 23 марта
18 марта 2025, 20:59 | Обновлено 18 марта 2025, 21:09
436
1
Сборная Украины продолжает плановую подготовку к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии.
18 марта в испанском Бенидорме сине-желтая команда провела очередную тренировку.
Вечернее занятие под руководством Сергея Реброва прошло с акцентом на подготовку к сопернику.
Поединки Украины против Бельгии состоятся 20 марта в испанской Мурсии и 23 марта в бельгийском Генке.
ФОТО. Два дня до матча. Сборная Украины провела тренировку в Испании
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