Сборная Украины продолжает плановую подготовку к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии.

18 марта в испанском Бенидорме сине-желтая команда провела очередную тренировку.

Вечернее занятие под руководством Сергея Реброва прошло с акцентом на подготовку к сопернику.

Поединки Украины против Бельгии состоятся 20 марта в испанской Мурсии и 23 марта в бельгийском Генке.

ФОТО. Два дня до матча. Сборная Украины провела тренировку в Испании