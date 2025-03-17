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Лига наций
17 марта 2025, 23:23 | Обновлено 17 марта 2025, 23:26
978
0

ФОТО. Собрались в полном составе. Тренировка сборной Украины в Испании

Последними прибыли Александр Зинченко, Анатолий Трубин и Артем Довбик

17 марта 2025, 23:23 | Обновлено 17 марта 2025, 23:26
978
0
ФОТО. Собрались в полном составе. Тренировка сборной Украины в Испании
УАФ

Сборная Украины собралась в полном составе, чтобы продолжить подготовку к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии, которые состоятся 20 марта (в Мурсии) и 23 марта (в Генке).

17 марта последними из легионеров в лагерь сине-желтых в испанском Бенидорме прибыли Александр Зинченко, Анатолий Трубин и Артем Довбик, команды которых в воскресенье, 16 марта, проводили поединки в своих чемпионатах.

В распоряжении тренерского штаба Сергея Реброва находится полный комплект из 25 вызванных на сбор игроков.

В Бенидорме сборная Украины будет тренироваться до 19 марта, когда отправится в Мурсию. В тот же день в 18:30 по Киеву на арене предстоящего противостояния с бельгийцами, стадион Энрике Рока де Мурсия, начнется пресс-конференция главного тренера команды Сергея Реброва и одного из его футболистов.

В 19:00 по Киеву на стадионе стартует традиционная предматчевая тренировка сборной Украины, первые 15 минут открыты для СМИ. В 20:00 по Киеву с журналистами начнут общаться наставник бельгийцев Руди Гарсия и один из игроков его команды.

Состав сборной Украины на матчи плей-офф Лиги наций

Вратари: Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания), Анатолий Трубин (Бенфика, Португалия), Дмитрий Ризнык (Шахтер Донецк).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – Шахтер Донецк), Алексей Сыч (Карпаты Львов), Богдан Михайличенко (Полесье Житомир), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Илья Забарный (Борнмут, Англия), Максим Таловеров (Плимут, Англия).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Андрей Ярмоленко (все – Динамо Киев), Георгий Судаков, Егор Назарина (оба – Шахтер Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – Полесье Житомир), Иван Калюжный (Александрия), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Александр Зинченко (Арсенал, Англия), Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия).

Нападающие: Артем Довбик (Рома, Италия), Роман Яремчук (Олимпиакос, Греция), Владислав Ванат (Динамо Киев).

ФОТО. Собрались в полном составе. Тренировка сборной Украины в Испании

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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