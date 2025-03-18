Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия
20 марта, в 21:45 пройдет первый поединок противостояния
В четвер, 20 марта, сборная Украины проведет первый матч плей-офф Лиги наций УЕФА.
Соперником команды Сергея Реброва за повышение в классе станет сборная Бельгии.
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Игра состоится в Мурсии на стадионе Энрике Рока. Начало матча — в 21:45 по киевскому времени.
Ответная игра состоится на поле соперника – 23 марта в бельгийском Генке.
Предыдущий матч между этими сборными прошел на чемпионате Европы 2024 в Германии и завершился ничьей (0:0).
Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия.
Видеотрансляцию матча проводят Суспільне Спорт и MEGOGO
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