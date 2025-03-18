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Лига наций
18 марта 2025, 07:09 | Обновлено 18 марта 2025, 07:21
809
0

Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия

20 марта, в 21:45 пройдет первый поединок противостояния

18 марта 2025, 07:09 | Обновлено 18 марта 2025, 07:21
809
0
Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия
Getty Images/Global Images Ukraine

В четвер, 20 марта, сборная Украины проведет первый матч плей-офф Лиги наций УЕФА.

Соперником команды Сергея Реброва за повышение в классе станет сборная Бельгии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра состоится в Мурсии на стадионе Энрике Рока. Начало матча — в 21:45 по киевскому времени.

Ответная игра состоится на поле соперника – 23 марта в бельгийском Генке.

Предыдущий матч между этими сборными прошел на чемпионате Европы 2024 в Германии и завершился ничьей (0:0).

Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия.

Видеотрансляцию матча проводят Суспільне Спорт и MEGOGO

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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