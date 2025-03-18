В четвер, 20 марта, сборная Украины проведет первый матч плей-офф Лиги наций УЕФА.

Соперником команды Сергея Реброва за повышение в классе станет сборная Бельгии.

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Игра состоится в Мурсии на стадионе Энрике Рока. Начало матча — в 21:45 по киевскому времени.

Ответная игра состоится на поле соперника – 23 марта в бельгийском Генке.

Предыдущий матч между этими сборными прошел на чемпионате Европы 2024 в Германии и завершился ничьей (0:0).

Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия.

Видеотрансляцию матча проводят Суспільне Спорт и MEGOGO