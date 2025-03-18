Украина – Бельгия. Плей-офф Лиги наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 20 марта в 21:45 первый матч за право повыситься в классе
В четверг, 20 марта, в 21:45 сборная Украины сыграет первый матч плей-офф Лиги наций УЕФА.
Соперником за право повыситься в классе будет команда Бельгии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая встреча состоится в испанской Мурсии на стадионе Энрике Рока.
Ответная игра пройдет вечером 23 марта в бельгийском Генке.
Победитель противостояния в следующем сезоне сыграет в Лиге наций A.
Матч между этими командами на Евро-2024 в Германии завершился нулевой ничьей (0:0).
Украина – Бельгия. Плей-офф Лиги наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводят Суспільне Спорт и MEGOGO
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