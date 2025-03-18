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Лига наций УЕФА. Лига B
УКРАИНА
20.03.2025 21:45 - : -
Бельгия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
18 марта 2025, 06:47 | Обновлено 18 марта 2025, 07:13
125
0

Украина – Бельгия. Плей-офф Лиги наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 20 марта в 21:45 первый матч за право повыситься в классе

18 марта 2025, 06:47 | Обновлено 18 марта 2025, 07:13
125
0
Украина – Бельгия. Плей-офф Лиги наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 20 марта, в 21:45 сборная Украины сыграет первый матч плей-офф Лиги наций УЕФА.

Соперником за право повыситься в классе будет команда Бельгии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая встреча состоится в испанской Мурсии на стадионе Энрике Рока.

Ответная игра пройдет вечером 23 марта в бельгийском Генке.

Победитель противостояния в следующем сезоне сыграет в Лиге наций A.

Матч между этими командами на Евро-2024 в Германии завершился нулевой ничьей (0:0).

Украина – Бельгия. Плей-офф Лиги наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводят Суспільне Спорт и MEGOGO

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Николай Степанов Sport.ua
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