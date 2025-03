Стародубцева едва не обыграла Осаку в 1/64 финала супертурнира в Майами

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 108) не сумела выйти во 2-й раунд хардового турнира WTA 1000 в Майами, США.

В 1/64 финала украинка в трех сетах уступила экс-первой ракетке мира Наоми Осаке (Япония, WTA 61) за 2 часа и 25 минут.

WTA 1000 Майами. Хард. 1/64 финала

Юлия Стародубцева (Украина) [Q] – Наоми Осака (Япония) – 6:3, 4:6, 3:6

Это была первая встреча соперниц.

Во второй партии украинка побеждала 4:2 (40:30 / А:40) с брейком, но отдала четыре гейма подряд. В третьем сете навязать борьбу не удалось.

Следующей соперницей Наоми будет «нейтральная» 24-я сеяная Людмила Самсонова.

Стародубцева стартовала в Майами с квалификации, где прошла Варвару Лепченко и Татьяну Марию. Юлия во второй раз в карьере сыграла в основной сетке тысячника. Осенью 2024 года она добралась до четвертьфинала в Пекине, также начав выступления с отбора.

Юлия первой из украинок провела стартовый поединок основы в Майами. Украину на этих кортах в одиночном разряде продолжат представять Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

