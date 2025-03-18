Повреждение форварда Ромы может оказаться серьезнее, чем ожидалось

16 марта в матче чемпионата Италии форвард «Ромы» Пауло Дибала вышел на замену, однако через 12 минут был вынужден покинуть поле из-за травмы.

Изначально сообщалось, что аргентинец травмировал колено и пропустит пару недель, но повреждение оказалось серьезнее, чем предполагалось ранее. Хирург Симоне Рипанти рассказал о состоянии Дибалы:

«Он травмировал сухожилие левого бедра и восстановление не будет быстрым. Ткани медленно заживают и может потребоваться хирургическое вмешательство. Ему предстоит сделать нелегкий выбор – либо консервативная терапия, либо операция. Я читал, что он пропустит месяц. Поверьте, это слишком оптимистический прогноз», – сказал Рипанти.

В текущем сезоне Дибала провел за «Рому» 36 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.