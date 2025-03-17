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  4. Травма Дибалы, судороги Довбика. В Роме рассказали о состоянии футболистов
Италия
17 марта 2025, 10:33 |
362
1

Травма Дибалы, судороги Довбика. В Роме рассказали о состоянии футболистов

Аргентинский нападающий пройдет медицинское обследование

17 марта 2025, 10:33 |
362
1
Травма Дибалы, судороги Довбика. В Роме рассказали о состоянии футболистов
Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

16 марта состоялся матч 29-го тура итальянской Серии А – «Рома» благодаря голу Артема Довбика победила с минимальным счетом «Кальяри» (1:0).

Некоторые футболисты хозяев столкнулись с травмами и повреждениями. Серьезные проблемы у форварда Пауло Дибалы, который вышел на замену, но сыграл около 12 минут и был вынужден покинуть поле.

Аргентинец травмировал колено, однако точную информацию медицинский штаб «Ромы» получит 17 марта, когда будут проведены медицинские обследования. Небольшие проблемы были у Артема Довбика – из-за нагрузки у него появились судороги в икроножной мышце, однако дополнительная помощь украинцу не понадобилась.

«Мы ждем результатов Дибалы, он травмирован. Надеюсь, там ничего серьезного. Я не хотел рисковать, поэтому был вынужден заменить его. Есть небольшие проблемы у Ренша из-за тяжелого графика. Он много играл в «Аяксе», но здесь нужно делать еще больше. Он вместе с Дибалой пройут обследование», – сказал наставник «Ромы» Клаудио Раньери.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Кальяри Клаудио Раньери Артем Довбик Пауло Дибала Девайн Ренш травма
Николай Титюк Источник: Tuttomercatoweb
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Victor673256ua
З Ліги Європи Рома вилетіла. Буде менше матчів, легший графік і у футболістів буде більше часу на відновлення
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