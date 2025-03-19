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Лига чемпионов
19 марта 2025, 00:15 | Обновлено 19 марта 2025, 00:25
280
0

Реал переиграл Арсенал, Бавария уступила Лиону в четвертьфинале ЛЧ

В женской Лиге чемпионов наступила пора решающих матче

19 марта 2025, 00:15 | Обновлено 19 марта 2025, 00:25
280
0
Реал переиграл Арсенал, Бавария уступила Лиону в четвертьфинале ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 18 марта состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов среди женских команд.

Реал переиграл Арсенал (2:0), а Бавария уступила Лиону (0:2)

19 марта встретятся: Вольфсбург – Барселона, Манчестер Сити – Челси.

Ответные четвертьфинальные матчи пройдут 26 и 27 марта.

Лига чемпионов среди женщин

1/4 финала. Первые матчи, 18 марта

Реал Мадрид (Испания) – Арсенал (Англия) – 2:0

Голы: Кайседо, 22, дель Кастильо, 82

Бавария (Германия) – Лион (Франция) – 0:2

Голы: Чавинга, 35, Дюморней, 65

Незабитый пенальти: Хоран, 45+5 (Лион)

Результаты 1/4 финала

Сетка плей-офф

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Лига чемпионов по футболу среди женщин Реал Мадрид Арсенал Лондон Бавария Лион Вольфсбург Барселона Манчестер Сити - Челси Манчестер Сити Челси
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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