Реал переиграл Арсенал, Бавария уступила Лиону в четвертьфинале ЛЧ
В женской Лиге чемпионов наступила пора решающих матче
Вечером 18 марта состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов среди женских команд.
Реал переиграл Арсенал (2:0), а Бавария уступила Лиону (0:2)
19 марта встретятся: Вольфсбург – Барселона, Манчестер Сити – Челси.
Ответные четвертьфинальные матчи пройдут 26 и 27 марта.
Лига чемпионов среди женщин
1/4 финала. Первые матчи, 18 марта
Реал Мадрид (Испания) – Арсенал (Англия) – 2:0
Голы: Кайседо, 22, дель Кастильо, 82
Бавария (Германия) – Лион (Франция) – 0:2
Голы: Чавинга, 35, Дюморней, 65
Незабитый пенальти: Хоран, 45+5 (Лион)
Результаты 1/4 финала
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