Ман Сити vs Челси. Итоги жеребьевки 1/4 финала женской Лиги чемпионов
В швейцарском Ньоне состоялась традиционная процедура
7 февраля 2025 года в 14:00 в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов женской Лиги чемпионов УЕФА.
Две лучшие команды из каждой из четырех групп приняли участие в жеребьевке 1/4 финала. Матчи пройдут 18/19 и 26/27 марта.
В 1/4 финала состоится английское дерби: Манчестер Сити – Челси. В других парах сыграют: Реал Мадрид – Арсенал, Вольфсбург – Барселона, Бавария – Лион.
Победители групп будут играть против команд, занявших вторые места. Клубы, занявшие вторые места, проведут первый матч дома, а ответный – в гостях.
Помимо жеребьевки 1/4 и 1/2 финала, определен условный хозяин финала, который пройдет на стадионе Жозе Алваладе в Лиссабоне 24 мая.
Лига чемпионов среди женщин
Жеребьевка 1/4 финала, 18/19 и 26/27 марта
- QF1. Реал Мадрид (Испания) – Арсенал (Англия)
- QF2. Манчестер Сити (Англия) – Челси (Англия)
- QF3. Вольфсбург (Германия) – Барселона (Испания)
- QF4. Бавария (Германия) – Лион (Франция)
Жеребьевка 1/2 финала, 19/20 и 26/27 апреля
- SF1. Победитель QF3 – Победитель QF2
- SF2. Победитель QF1 – Победитель QF4
Финал: 24 мая (стадион Жозе Алваладе, Лиссабон)
- Победитель SF2 – Победитель SF1
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