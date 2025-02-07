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Лига чемпионов
07 февраля 2025, 14:17 | Обновлено 07 февраля 2025, 14:33
585
0

Ман Сити vs Челси. Итоги жеребьевки 1/4 финала женской Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне состоялась традиционная процедура

07 февраля 2025, 14:17 | Обновлено 07 февраля 2025, 14:33
585
0
Ман Сити vs Челси. Итоги жеребьевки 1/4 финала женской Лиги чемпионов
УЕФА

7 февраля 2025 года в 14:00 в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов женской Лиги чемпионов УЕФА.

Две лучшие команды из каждой из четырех групп приняли участие в жеребьевке 1/4 финала. Матчи пройдут 18/19 и 26/27 марта.

В 1/4 финала состоится английское дерби: Манчестер Сити – Челси. В других парах сыграют: Реал Мадрид – Арсенал, Вольфсбург – Барселона, Бавария – Лион.

Победители групп будут играть против команд, занявших вторые места. Клубы, занявшие вторые места, проведут первый матч дома, а ответный – в гостях.

Помимо жеребьевки 1/4 и 1/2 финала, определен условный хозяин финала, который пройдет на стадионе Жозе Алваладе в Лиссабоне 24 мая.

Лига чемпионов среди женщин

Жеребьевка 1/4 финала, 18/19 и 26/27 марта

  • QF1. Реал Мадрид (Испания) – Арсенал (Англия)
  • QF2. Манчестер Сити (Англия) – Челси (Англия)
  • QF3. Вольфсбург (Германия) – Барселона (Испания)
  • QF4. Бавария (Германия) – Лион (Франция)

Жеребьевка 1/2 финала, 19/20 и 26/27 апреля

  • SF1. Победитель QF3 – Победитель QF2
  • SF2. Победитель QF1 – Победитель QF4

​​​​​Финал: 24 мая (стадион Жозе Алваладе, Лиссабон)

  • Победитель SF2 – Победитель SF1

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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